Concert des Goldmen : Tribute 100% Goldman Plaine des sports de Picquecailloux, 8 juillet 2023, Bergerac.

Venez-vous fondre dans l’univers magique de Jean-Jacques GOLDMAN à Bergerac !

Le groupe GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 80, 90 & 2000 que le public connaît par coeur.

Organisé par l’USB Rugby..

Plaine des sports de Picquecailloux Rue Anatole France

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and melt into the magical world of Jean-Jacques GOLDMAN in Bergerac!

The group GOLDMEN scours the stages by proudly defending the titles which marked the years 80, 90 & 2000 that the public knows by heart.

Organized by the USB Rugby.

Venga a sumergirse en el mundo mágico de Jean-Jacques GOLDMAN en Bergerac

El grupo GOLDMEN recorre el mundo tocando con orgullo las canciones de los años 80, 90 y 2000 que el público se sabe de memoria.

Organizado por el USB Rugby.

Lassen Sie sich in Bergerac in die magische Welt von Jean-Jacques GOLDMAN entführen!

Die Gruppe GOLDMEN erobert die Bühnen und verteidigt stolz die Titel, die die 80er, 90er und 2000er Jahre geprägt haben und die das Publikum in- und auswendig kennt.

Organisiert von USB Rugby.

