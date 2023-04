Visite guidée complète | Domaine des Costes 4 Rue Jean Brun Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Visite guidée complète | Domaine des Costes 4 Rue Jean Brun, 5 juillet 2023, Bergerac. Visite guidée complète du Domaine (vignes, hangar aux engins agricoles, chai à cuves, chai à barriques) avec une dégustation gourmande 100% Périgord. SUR RESERVATION UNIQUEMENT.

4 Rue Jean Brun Domaine des Costes

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Complete guided tour of the estate (vineyards, farm machinery shed, vat cellar, barrel cellar) with a gourmet tasting 100% Périgord. ON RESERVATION ONLY Visita guiada completa de la finca (viñas, nave de maquinaria agrícola, bodega de cubas, bodega de barricas) con degustación gastronómica 100% Périgord. SÓLO CON RESERVA Vollständige Führung durch das Weingut (Weinberge, Schuppen für landwirtschaftliche Maschinen, Tanklager, Fasskeller) mit einer Gourmetprobe 100% Périgord. NUR AUF RESERVIERUNG

