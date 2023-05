Fête de la Musique Centre-ville, 21 juin 2023, Bergerac.

Fêtez le début de l’été à Bergerac avec la 41ème édition de la Fête de la Musique.

Tous les groupes et lieux sont en à retrouver en cliquant sur le bouton vert « plus d’informations »..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Centre-ville

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Celebrate the beginning of summer in Bergerac with the 41st edition of the Fête de la Musique.

All the groups and places are to be found by clicking on the green button « more information ».

Celebre el comienzo del verano en Bergerac con la 41 edición de la Fiesta de la Música.

Encontrará todos los grupos y lugares haciendo clic en el botón verde « más información ».

Feiern Sie den Sommeranfang in Bergerac mit der 41. Ausgabe der Fête de la Musique.

Alle Bands und Veranstaltungsorte finden Sie, wenn Sie auf den grünen Button « Mehr Informationen » klicken.

Mise à jour le 2023-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides