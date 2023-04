Atelier découverte | Vins Bergerac & Duras 1 Rue des Récollets, 15 juin 2023, Bergerac.

Initiez-vous aux essentiels de la dégustation ! Qu’est ce que le vin, comment est-il produit, comment le déguster… le tout animé par l’équipe de la Maison des Vins | Quai Cyrano. Cet atelier s’organise autour d’une dégustation technique de 4 vins, chaque 3ème jeudi du mois. Un petit prix pour 2 heures de découverte : 22€ l’atelier on fonce ! En plus, les cours sont limités à 10 personnes, ce qui vous garantit une chouette qualité d’apprentissage..

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 20:30:00. .

1 Rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Initiate yourself to the essentials of wine tasting! What is wine, how is it produced, how to taste it… all animated by the team of the Maison des Vins | Quai Cyrano. This workshop is organized around a technical tasting of 4 wines, every 3rd Thursday of the month. A small price for 2 hours of discovery: 22? the workshop we go for it! Moreover, the classes are limited to 10 people, which guarantees you a great quality of learning.

Aprenda lo esencial de la cata de vinos Qué es el vino, cómo se produce, cómo se degusta… todo ello dirigido por el equipo de la Maison des Vins | Quai Cyrano. Este taller se organiza en torno a una cata técnica de 4 vinos, cada tercer jueves del mes. Un pequeño precio por 2 horas de descubrimiento: 22? por el taller Además, los cursos están limitados a 10 personas, lo que le garantiza una gran calidad de aprendizaje.

Führen Sie sich in die Grundlagen der Weinprobe ein! Was ist Wein, wie wird er hergestellt, wie verkostet man ihn? All das wird von den Mitarbeitern des Maison des Vins | Quai Cyrano geleitet. Dieser Workshop ist um eine technische Verkostung von 4 Weinen herum organisiert und findet jeden dritten Donnerstag im Monat statt. Ein kleiner Preis für zwei Stunden Entdeckungsreise: 22? für den Workshop, wir sind dabei! Außerdem sind die Kurse auf 10 Personen begrenzt, was Ihnen eine gute Lernqualität garantiert.

Mise à jour le 2022-12-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides