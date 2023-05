Bergerac en scène : l’homme au sable Dordonha, 11 juin 2023, Bergerac.

« Bergerac en scène » investira toute la Ville avec 12 compagnies professionnelles et amateurs qui auront chacune une place, au cœur de la ville historique, comme lieu d’expression.

Par la Compagnie Belle Ivresse :

Et si nous avions tous une raison de descendre en enfer? S’il y avait un comptoir devant la porte d’entrée? Un homme y est installé, il boit un verre à l’accueil, le dernier endroit avant de sortir de l’existence. L’homme est content de voir des nouveaux arrivant et se met à leur raconter l’histoire de Nathanaël, un homme comme eux qui s’est installé à ses cotés et lui a raconté sa vie..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Dordonha

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Bergerac en scène » will take over the whole city with 12 professional and amateur companies who will each have a place in the heart of the historic city as a place of expression.

By the Belle Ivresse Company:

What if we all had a reason to go to hell? What if there was a counter in front of the front door? A man is sitting there, having a drink at the reception desk, the last place before going out of existence. The man is happy to see newcomers and starts to tell them the story of Nathanael, a man like them who sat next to him and told him his life story.

« Bergerac en scène » ocupará toda la ciudad con 12 compañías profesionales y de aficionados, cada una de las cuales tendrá su lugar en el corazón de la ciudad histórica como lugar de expresión.

A cargo de la compañía Belle Ivresse:

¿Y si todos tuviéramos una razón para ir al infierno? ¿Y si hubiera un mostrador delante de la puerta principal? Un hombre está sentado allí, tomando una copa en el mostrador de recepción, el último lugar antes de dejar de existir. El hombre se alegra de ver a los recién llegados y empieza a contarles la historia de Natanael, un hombre como ellos que se sentó a su lado y le contó la historia de su vida.

« Bergerac en scène » wird die gesamte Stadt mit 12 professionellen und Amateurtruppen bespielen, die jeweils einen Platz im Herzen der historischen Stadt als Ort des Ausdrucks haben werden.

Von der Compagnie Belle Ivresse :

Was wäre, wenn wir alle einen Grund hätten, in die Hölle zu gehen? Wenn es vor der Eingangstür einen Tresen gäbe? Ein Mann sitzt dort und trinkt einen Drink an der Rezeption, dem letzten Ort, bevor er aus dem Leben scheidet. Der Mann freut sich über die Neuankömmlinge und erzählt ihnen die Geschichte von Nathanael, einem Mann wie sie, der sich neben ihm niedergelassen hat und ihm sein Leben erzählt.

Mise à jour le 2023-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides