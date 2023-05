Bergerac en scène : le complot des fous Place des Rois de France, 11 juin 2023, Bergerac.

« Bergerac en scène » investira toute la Ville avec 12 compagnies professionnelles et amateurs qui auront chacune une place, au cœur de la ville historique, comme lieu d’expression.

Par le Nom d’la Troup :

Fake news ou événement sensationnel ? A vous de juger !!

Alors que les livres nous disent qu’elle a été brûlée vive à Rouen en 1431, la vraie Jeanne d’Arc vient perturber une pièce burlesque qui lui est consacrée. Six siècles après sa disparition, réussira-t-elle à se faire entendre au milieu des délirants Fous du roi venus refaire l’aventure à leur manière ?.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Place des Rois de France

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Bergerac en scène » will take over the whole city with 12 professional and amateur companies who will each have a place in the heart of the historic city as a place of expression.

Par le Nom d’la Troup :

Fake news or sensational event? You be the judge!

While books tell us that she was burned alive in Rouen in 1431, the real Joan of Arc comes to disrupt a burlesque play dedicated to her. Six centuries after her disappearance, will she succeed in making herself heard in the midst of the delirious Fous du roi who have come to remake the adventure in their own way?

« Bergerac en scène » tomará toda la ciudad con 12 compañías profesionales y de aficionados, cada una de las cuales tendrá su lugar en el corazón de la ciudad histórica como lugar de expresión.

Par le Nom d’la Troup :

¿Noticia falsa o acontecimiento sensacional? ¡Juzgue usted!

Mientras los libros cuentan que fue quemada viva en Ruán en 1431, la verdadera Juana de Arco viene a interrumpir una obra burlesca a ella dedicada. Seis siglos después de su desaparición, ¿conseguirá hacerse oír en medio de los delirantes Fous du roi que han venido a rehacer la aventura a su manera?

« Bergerac en scène » wird die gesamte Stadt mit 12 professionellen und Amateurtruppen bespielen, die jeweils einen Platz im Herzen der historischen Stadt als Ort des Ausdrucks haben werden.

Par le Nom d’la Troup :

Fake News oder sensationelles Ereignis? Urteilen Sie selbst!

Während die Bücher uns sagen, dass sie 1431 in Rouen lebendig verbrannt wurde, stört die echte Jeanne d’Arc ein ihr gewidmetes burleskes Theaterstück. Wird es ihr gelingen, sich sechs Jahrhunderte nach ihrem Verschwinden inmitten der verrückten « Fous du Roi » (Verrückte des Königs) Gehör zu verschaffen, die das Abenteuer auf ihre Weise nachspielen?

Mise à jour le 2023-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides