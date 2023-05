Bergerac en scène : les cigales 19 rue Neuve d’Argenson, 11 juin 2023, Bergerac.

Par le Théâtre de la Gargouille :

Mêlant théâtre, cirque et chanson, Les Cigales interroge avec drôlerie et poésie la présence essentielle de la culture dans nos vies. L’histoire : C’est officiel : le président Fanfaron a décidé d’interdire la culture. Désemparés, les artistes n’ont d’autres choix que la reconversion… ou la mort ! Vraiment ? Pas pour le clown Divoc qui décide d’entrer en résistance : si l’histoire doit prendre fin, autant que ce soit avec panache. Et notre clown de se retrouver bien malgré lui à la tête d’une armée de doux rêveurs : une comédienne capable de tout jouer, une cantatrice exubérante, une artiste de rue virevoltante, un homme orchestre mutique et mégalo, des sœurs complètement perchées. Réussiront-ils à sauver la culture ?.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

19 rue Neuve d’Argenson Cour du personnel de l’Hôtel de Ville

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



By the Théâtre de la Gargouille :

Mixing theater, circus and song, Les Cigales questions with humor and poetry the essential presence of culture in our lives. The story : It’s official: President Fanfaron has decided to ban culture. Distraught, the artists have no other choice but to retrain? or die! Really? Not for the clown Divoc, who decides to join the resistance: if history is to end, it might as well be with panache. And our clown finds himself, in spite of himself, at the head of an army of sweet dreamers: an actress capable of playing anything, an exuberant singer, a twirling street artist, a mute and megalomaniacal orchestra man, and sisters who are completely lost. Will they succeed in saving culture?

Por el Théâtre de la Gargouille :

Mezclando teatro, circo y canción, Les Cigales cuestionan con humor y poesía la presencia esencial de la cultura en nuestras vidas. La historia : Es oficial: el Presidente Fanfaron ha decidido prohibir la cultura. Angustiados, a los artistas no les queda más remedio que cambiar de profesión… ¡o morir! ¿De verdad? No para el payaso Divoc, que decide unirse a la resistencia: si la historia ha de llegar a su fin, que sea con garbo. Y nuestro payaso se encuentra, a su pesar, a la cabeza de un ejército de dulces soñadores: una actriz capaz de interpretar cualquier cosa, una cantante exuberante, un artista callejero girando, un hombre orquesta mudo y megalómano, y unas hermanas completamente perdidas. ¿Conseguirán salvar la cultura?

Vom Théâtre de la Gargouille :

Les Cigales vermischt Theater, Zirkus und Gesang und hinterfragt auf witzige und poetische Weise die essentielle Präsenz der Kultur in unserem Leben. Die Geschichte: Es ist offiziell: Präsident Fanfaron hat beschlossen, die Kultur zu verbieten. Die Künstler sind ratlos und haben keine andere Wahl, als sich umzuorientieren oder zu sterben Wirklich? Nicht für den Clown Divoc, der beschließt, in den Widerstand zu gehen: Wenn die Geschichte schon zu Ende geht, dann bitte mit Schwung. Und so findet sich unser Clown unfreiwillig an der Spitze einer Armee von Träumern wieder: eine Schauspielerin, die alles spielen kann, eine überschwängliche Sängerin, eine Straßenkünstlerin, ein stummer, größenwahnsinniger Orchestermann und ein paar verrückte Schwestern. Wird es ihnen gelingen, die Kultur zu retten?

