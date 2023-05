Bergerac en scène : Il était cette fois – Cabaret d’improvisation théâtrale 19 Rue Neuve d’Argenson, 11 juin 2023, Bergerac.

« Bergerac en scène » investira toute la Ville avec 12 compagnies professionnelles et amateurs qui auront chacune une place, au cœur de la ville historique, comme lieu d’expression.

Par la compagnie Vata :

Spectacles improvisés, théâtraux et musicaux, construits avec les idées des enfants. Dès le début, les spectateurs créent un titre pour la pièce qu’ils ont envie de voir et déterminent un lieu de départ. A tout moment, les comédiens peuvent figer la scène et demander au public d’intégrer de nouveaux éléments de jeu. L’histoire de chaque pièce évoluera ainsi, au fur et à mesure, avec l’imaginaire des enfants, petits et grands..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

19 Rue Neuve d’Argenson Jardin de l’Hôtel de Ville

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Bergerac en scène » will take over the whole city with 12 professional and amateur companies who will each have a place in the heart of the historic city as a place of expression.

By the company Vata :

Improvised theatrical and musical shows, built with the ideas of children. From the beginning, the spectators create a title for the play they want to see and determine a place of departure. At any time, the actors can freeze the scene and ask the audience to add new elements to the play. The story of each play will evolve with the imagination of the children, young and old.

« Bergerac en scène » ocupará toda la ciudad con 12 compañías profesionales y de aficionados, cada una de las cuales tendrá su lugar en el corazón de la ciudad histórica como lugar de expresión.

A cargo de la compañía Vata:

Espectáculos teatrales y musicales improvisados, construidos con las ideas de los niños. Desde el principio, los espectadores crean un título para la obra que quieren ver y determinan un punto de partida. En cualquier momento, los actores pueden congelar la escena y pedir al público que añada nuevos elementos a la obra. La historia de cada obra evolucionará con la imaginación de los niños, pequeños y mayores.

« Bergerac en scène » wird die gesamte Stadt mit 12 professionellen und Amateurtruppen bespielen, die jeweils einen Platz im Herzen der historischen Stadt als Ort des Ausdrucks haben werden.

Von der Kompanie Vata :

Improvisierte, theatralische und musikalische Aufführungen, die mit den Ideen der Kinder aufgebaut werden. Von Anfang an kreieren die Zuschauer einen Titel für das Stück, das sie sehen möchten, und legen einen Startort fest. Die Schauspieler können die Szene jederzeit einfrieren und das Publikum bitten, neue Elemente in das Spiel einzubringen. Die Geschichte jedes Stücks entwickelt sich so nach und nach mit der Vorstellungskraft der kleinen und großen Kinder.

Mise à jour le 2023-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides