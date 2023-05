Bergerac en scène : Hémistiche et Diérèse Place Barbacane, 11 juin 2023, Bergerac.

« Bergerac en scène » investira toute la Ville avec 12 compagnies professionnelles et amateurs qui auront chacune une place, au cœur de la ville historique, comme lieu d’expression.

Par la Compagnie du Tout Vivant :

C’est un spectacle sous forme d’une vraie-fausse conférence où deux acteurs racontent l’épopée de l’alexandrin, cette forme poétique rigoureuse qui donna lieu à quelques uns des plus beaux textes en langue française. Il s’agit avant tout de rendre accessible et concrètes les différentes notions abordées et de communier tous ensemble et simplement autour des trésors poétiques qu’entraînent l’alexandrin et toutes ses règles..

Place Barbacane

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Bergerac en scène » will take over the whole city with 12 professional and amateur companies, each of which will have a place in the heart of the historic city, as a place of expression.

By the Compagnie du Tout Vivant :

It is a show in the form of a real-fake conference where two actors tell the epic of the alexandrine, this rigorous poetic form which gave rise to some of the most beautiful texts in the French language. The aim is above all to make the different notions discussed accessible and concrete, and to share together and simply the poetic treasures that the alexandrine and all its rules entail.

« Bergerac en scène » tomará toda la ciudad con 12 compañías profesionales y aficionadas que tendrán cada una su lugar en el corazón de la ciudad histórica como lugar de expresión.

A cargo de la Compagnie du Tout Vivant :

Se trata de un espectáculo en forma de conferencia verdadero-falso en el que dos actores narran la epopeya del alejandrino, esa forma poética rigurosa que dio lugar a algunos de los textos más bellos de la lengua francesa. El objetivo es, ante todo, hacer accesibles y concretos los distintos conceptos tratados y compartir los tesoros poéticos del alejandrino y todas sus reglas.

« Bergerac en scène » wird die ganze Stadt mit 12 professionellen und Amateur-Kompanien bespielen, die alle einen Platz im Herzen der historischen Stadt haben, um sich auszudrücken.

Von der Compagnie du Tout Vivant :

Es handelt sich um eine Aufführung in Form einer echten-falschen Konferenz, in der zwei Schauspieler das Epos des Alexandriners erzählen, dieser strengen poetischen Form, die zu einigen der schönsten Texte in französischer Sprache geführt hat. Es geht vor allem darum, die verschiedenen behandelten Begriffe zugänglich und konkret zu machen und gemeinsam und einfach über die poetischen Schätze zu kommunizieren, die der Alexandriner und alle seine Regeln mit sich bringen.

