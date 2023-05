Bergerac en scène : Anne la Pirate Place du livre de vie, 10 juin 2023, Bergerac.

« Bergerac en scène » investira toute la Ville avec 12 compagnies professionnelles et amateurs qui auront chacune une place, au cœur de la ville historique, comme lieu d’expression.

Anne La Pirate, par le Théâtre du roi de cœur :

Anne est une jeune femme qui vit sur l’île de Nawak, une île de pirates. Elle travaille dans la taverne de son père, jadis connu comme le capitaine pirate Phil Le Marteau. Malgré l’amour et le respect qu’elle lui porte, son rejet des conventions l’éloigne peu à peu des rôles dévolus aux femmes de sa génération. Quand Phil tombe gravement malade, Anne, n’écoutant que son courage et son désir d’aventures, s’engage sur un navire pirate, le Kafass, pour regagner l’honneur de sa famille et financer les soins de son père. Elle va devenir, à force de ténacité et de bravoure, une pirate hors du commun..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Place du livre de vie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Bergerac en scène » will take over the whole city with 12 professional and amateur companies who will each have a place in the heart of the historic city as a place of expression.

Anne La Pirate, by the Théâtre du roi de c?ur :

Anne is a young woman who lives on the island of Nawak, an island of pirates. She works in the tavern of her father, once known as the pirate captain Phil the Hammer. Despite her love and respect for him, her rejection of convention is gradually leading her away from the roles expected of women of her generation. When Phil falls seriously ill, Anne, listening only to her courage and her desire for adventure, joins a pirate ship, the Kafass, to regain her family’s honor and finance her father’s care. She will become, by dint of tenacity and bravery, a pirate out of the ordinary.

« Bergerac en scène » tomará toda la ciudad con 12 compañías profesionales y de aficionados, cada una de las cuales tendrá su lugar en el corazón de la ciudad histórica como lugar de expresión.

Anne La Pirate, por el Théâtre du roi de cœur :

Anne es una joven que vive en la isla de Nawak, una isla de piratas. Trabaja en la taberna de su padre, antaño conocido como el capitán pirata Phil el Martillo. A pesar del amor y el respeto que siente por él, su rechazo a las convenciones la aleja poco a poco de los roles que se esperan de las mujeres de su generación. Cuando Phil cae gravemente enfermo, Anne, haciendo caso sólo a su coraje y deseo de aventura, se une a un barco pirata, el Kafass, para recuperar el honor de su familia y financiar los cuidados de su padre. Gracias a su tenacidad y valentía, se convierte en una pirata extraordinaria.

« Bergerac en scène » wird die gesamte Stadt mit 12 professionellen und Amateurtruppen bespielen, die jeweils einen Platz im Herzen der historischen Stadt als Ort des Ausdrucks haben werden.

Anne La Pirate, vom Théâtre du roi de c?ur :

Anne ist eine junge Frau, die auf der Insel Nawak, einer Pirateninsel, lebt. Sie arbeitet in der Taverne ihres Vaters, der einst als Piratenkapitän Phil Le Marteau bekannt war. Trotz der Liebe und des Respekts, die sie ihm entgegenbringt, entfernt sie sich durch ihre Ablehnung der Konventionen allmählich von den Rollen, die den Frauen ihrer Generation zugedacht sind. Als Phil schwer krank wird, hört Anne auf ihren Mut und ihre Abenteuerlust und heuert auf einem Piratenschiff, der Kafass, an, um die Familienehre wiederherzustellen und die Pflege ihres Vaters zu finanzieren. Durch ihre Hartnäckigkeit und Tapferkeit wird sie zu einer außergewöhnlichen Piratin.

Mise à jour le 2023-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides