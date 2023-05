Bergerac en scène : L’année de la gagne Place des Rois de France, 10 juin 2023, Bergerac.

« Bergerac en scène » investira toute la Ville avec 12 compagnies professionnelles et amateurs qui auront chacune une place, au cœur de la ville historique, comme lieu d’expression.

L’Année de la Gagne met en scène des personnages inadaptés qui tentent, tant bien que mal, de trouver leur place dans un contexte hostile. Toute ressemblance avec les comédiens et/ou résonance avec le monde réel serait bien évidemment fortuite. « Nous avons choisi de faire le récit d’un enfermement volontaire que nous avons voulu drôle, émouvant, décalé ; comme une sorte d’exutoire jubilatoire. ».

Place des Rois de France

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Bergerac en scène » will take over the whole city with 12 professional and amateur companies who will each have a place in the heart of the historic city as a place of expression.

L’Année de la Gagne (The Year of the Win) features maladjusted characters who try, as best they can, to find their place in a hostile context. Any resemblance with the actors and/or resonance with the real world would obviously be fortuitous. « We have chosen to tell the story of a voluntary confinement that we wanted to be funny, moving, and offbeat, like a sort of jubilant outlet

« Bergerac en scène » ocupará toda la ciudad con 12 compañías profesionales y de aficionados, cada una de las cuales tendrá su lugar en el corazón de la ciudad histórica como lugar de expresión.

L’Année de la Gagne presenta personajes inadaptados que intentan, como pueden, encontrar su lugar en un contexto hostil. Cualquier parecido con los actores y/o resonancia con el mundo real sería, obviamente, coincidencia. « Hemos elegido contar la historia de un encierro voluntario que queríamos que fuera divertido, conmovedor y fuera de lo común; una especie de desahogo jubiloso

« Bergerac en scène » wird die gesamte Stadt mit 12 professionellen und Amateurtruppen bespielen, die jeweils einen Platz im Herzen der historischen Stadt als Ort des Ausdrucks haben werden.

In L’Année de la Gagne geht es um unangepasste Charaktere, die versuchen, ihren Platz in einem feindlichen Umfeld zu finden. Jede Ähnlichkeit mit den Darstellern und/oder Resonanz mit der realen Welt wäre natürlich zufällig. « Wir haben uns dafür entschieden, die Geschichte einer freiwilligen Einschließung zu erzählen, die wir lustig, bewegend und schräg gestalten wollten; wie eine Art jubelndes Ventil. »

