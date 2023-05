Bergerac en scène : Rossini flambé 19 Rue Neuve d’Argenson, 10 juin 2023, Bergerac.

« Bergerac en scène » investira toute la Ville avec 12 compagnies professionnelles et amateurs qui auront chacune une place, au cœur de la ville historique, comme lieu d’expression.

Enchaînement amusant et déjanté de chansons, paroles et situations cocasses qui, telle une recette élaborée, mélange les thèmes allant des ingrédients de la cuisine à l’amour, du vin aux plaisirs de la vie.

« Un spectacle vraiment enchanteur, plein de rythme et de couleurs, d’une étonnante vivacité, embelli non seulement par les chants et la musique, mais aussi par les masques qui font référence à la Commedia dell’Arte » Amelia Natalia Bulboaca, Scénarios et Livres.

Petit Cadeau ! Représentation théâtrale et dégustation de vins offerts par l’IVBD..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

19 Rue Neuve d’Argenson Cour du personnel de l’Hôtel de Ville

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Bergerac en scène » will take over the whole city with 12 professional and amateur companies who will each have a place in the heart of the historic city as a place of expression.

An amusing and crazy sequence of songs, lyrics and funny situations which, like an elaborate recipe, mixes themes ranging from cooking ingredients to love, from wine to the pleasures of life.

« A truly enchanting show, full of rhythm and color, with a surprising liveliness, embellished not only by the songs and music, but also by the masks that refer to the Commedia dell’Arte » Amelia Natalia Bulboaca, Scenarios and Books.

Small Gift! Theatrical performance and wine tasting offered by the IVBD.

« Bergerac en scène » ocupará toda la ciudad con 12 compañías profesionales y de aficionados, cada una de las cuales tendrá su lugar en el corazón de la ciudad histórica como lugar de expresión.

Una divertida y alocada sucesión de canciones, letras y situaciones cómicas que, como una elaborada receta, mezcla temas que van desde los ingredientes de la cocina hasta el amor, pasando por el vino y los placeres de la vida.

« Un espectáculo realmente encantador, lleno de ritmo y color, sorprendentemente animado, embellecido no sólo por las canciones y la música, sino también por las máscaras, que recuerdan a la Commedia dell’Arte » Amelia Natalia Bulboaca, Escenarios y Libros.

¡Pequeño regalo! Representación teatral y degustación de vinos ofrecida por el IVBD.

« Bergerac en scène » wird die gesamte Stadt mit 12 professionellen und Amateurtruppen bespielen, die jeweils einen Platz im Herzen der historischen Stadt als Ort des Ausdrucks haben werden.

Eine amüsante und verrückte Verkettung von Liedern, Texten und komischen Situationen, die wie ein ausgeklügeltes Rezept Themen von den Zutaten der Küche bis zur Liebe, vom Wein bis zu den Freuden des Lebens mischt.

« Eine wirklich bezaubernde Aufführung, voller Rhythmus und Farben, von erstaunlicher Lebendigkeit, verschönert nicht nur durch den Gesang und die Musik, sondern auch durch die Masken, die sich auf die Commedia dell’Arte beziehen » Amelia Natalia Bulboaca, Drehbücher und Bücher.

Ein kleines Geschenk! Theateraufführung und Weinprobe, die vom IVBD angeboten werden.

Mise à jour le 2023-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides