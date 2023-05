Bergerac en scène : passagers clandestins Place Barbacane, 10 juin 2023, Bergerac.

« Bergerac en scène » investira toute la Ville avec 12 compagnies professionnelles et amateurs qui auront chacune une place, au cœur de la ville historique, comme lieu d’expression.

Par La Gare Mondiale :

Ce concert et performance spécialement conçu pour Bergerac en scènes vous invite à un voyage géopoétique littéraire et musical mettant en voix des propos sur la Terre – commençant par l’appel de tous les phénomènes terrestres, puis observe la Terre vue d’avion, nous emmène au Japon, et pour finir dans un rêve.

Passagers clandestins, c’est une sorte de lecture musicale traversant tels des continents les mots d’Élisée Reclus, du philosophe Günther Anders ou encore du poète japonais Takuboku, et enfin un poème de Ghérasim Luca. Un moment d’écoute et de rêverie où les mots et la musique font le spectacle, sont les instruments de votre propre film..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Place Barbacane

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Bergerac en scène » will take over the whole city with 12 professional and amateur companies who will each have a place in the heart of the historic city as a place of expression.

By La Gare Mondiale :

This concert and performance specially conceived for Bergerac en scènes invites you to a literary and musical geopoetic journey putting into voice words about the Earth? starting with the call of all terrestrial phenomena, then observes the Earth seen from the plane, takes us to Japan, and to finish in a dream.

Stowaways is a kind of musical reading, crossing like continents the words of Élisée Reclus, the philosopher Günther Anders or the Japanese poet Takuboku, and finally a poem by Ghérasim Luca. A moment of listening and reverie where words and music make the show, are the instruments of your own film.

« Bergerac en scène » ocupará toda la ciudad con 12 compañías profesionales y de aficionados, cada una de las cuales tendrá su lugar en el corazón de la ciudad histórica como lugar de expresión.

Por La Gare Mondiale :

Este concierto y espectáculo especialmente concebido para Bergerac en scènes le invita a un viaje geopoético literario y musical que pone en voz palabras sobre la Tierra… empezando por la llamada de todos los fenómenos terrestres, luego observa la Tierra vista desde el avión, nos lleva a Japón y termina en un sueño.

Polizones es una especie de lectura musical, que cruza como continentes las palabras de Élisée Reclus, del filósofo Günther Anders o del poeta japonés Takuboku, y finalmente un poema de Ghérasim Luca. Un momento de escucha y ensueño donde las palabras y la música hacen el espectáculo, son los instrumentos de su propia película.

« Bergerac en scène » wird die gesamte Stadt mit 12 professionellen und Amateurtruppen bespielen, die jeweils einen Platz im Herzen der historischen Stadt als Ort des Ausdrucks haben werden.

Durch La Gare Mondiale :

Dieses speziell für Bergerac en scènes konzipierte Konzert und Performance lädt Sie zu einer literarischen und musikalischen geopoetischen Reise ein, auf der Aussagen über die Erde zu Gehör gebracht werden ? beginnend mit dem Aufruf aller Erdphänomene, dann beobachtet man die Erde aus der Vogelperspektive, nimmt uns mit nach Japan und endet schließlich in einem Traum.

Blinde Passagiere ist eine Art musikalische Lesung, die wie Kontinente die Worte von Elisée Reclus, des Philosophen Günther Anders oder des japanischen Dichters Takuboku und schließlich ein Gedicht von Ghérasim Luca durchquert. Ein Moment des Zuhörens und Träumens, in dem die Worte und die Musik die Show machen und die Instrumente Ihres eigenen Films sind.

Mise à jour le 2023-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides