Bergerac en scène : spectacle improvisation théâtrale Parvis de l’église Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Bergerac en scène : spectacle improvisation théâtrale Parvis de l’église, 10 juin 2023, Bergerac. Les crieurs – Cie Vata (Spectacle d’improvisation théâtrale – tout public)

Parvis de l’église → place Pélissière. Samedi : 10h (durée 1h) Centre ville. Dimanche : 10h (durée 1h).

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 11:00:00. .

Parvis de l’église Place Pélissière

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The criers ? Cie Vata (Theatrical improvisation show ? all audiences)

Church square ? place Pélissière. Saturday : 10 am (duration 1 hour) City center. Sunday : 10 am (duration 1 hour) Les crieurs ? Cie Vata (Espectáculo de improvisación teatral ? todos los públicos)

Plaza de la Iglesia ? place Pélissière. Sábado: 10h (duración 1h) Centro de la ciudad. Domingo: 10h (duración 1h) Die Ausrufer ? Cie Vata (Improvisationstheater ? für alle Zuschauer)

Vorplatz der Kirche ? Place Pélissière. Samstag: 10 Uhr (Dauer 1 Stunde) Zentrum der Stadt. Sonntag: 10 Uhr (Dauer 1 Stunde) Mise à jour le 2023-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Parvis de l'église Adresse Parvis de l'église Place Pélissière Ville Bergerac Departement Dordogne Lieu Ville Parvis de l'église Bergerac

Bergerac Parvis de l'église Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Bergerac en scène : spectacle improvisation théâtrale Parvis de l’église 2023-06-10 was last modified: by Bergerac en scène : spectacle improvisation théâtrale Parvis de l’église Parvis de l'église 10 juin 2023 Parvis de l'église Bergerac

Bergerac Dordogne