Bergerac en scène : lecture de contes : mythes et légendes Musée du Tabac, 10 juin 2023, Bergerac.

Lecture de contes : Mythes et Légendes – Compagnie Belle Ivresse

(À partir de 6 ans. Places limités. Sur réservation)

Musée du tabac. Samedi et dimanche 11h (durée 45mn). Lecture par Nicolas Lyan.

La Compagnie Belle Ivresse propose des lectures d’histoires merveilleuses ayant marquées l’histoire de notre pays. De Merlin l’Enchanteur au mythe de Roland, en passant par des récits celtique et breton, vous voyagerez à travers les âges, à des époques où le surnaturel côtoyait l’épique..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Musée du Tabac Place du feu

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Storytelling : Myths and Legends ? Belle Ivresse Company

(From 6 years old. Limited places. On reservation)

Tobacco Museum. Saturday and Sunday 11am (duration 45mn). Reading by Nicolas Lyan.

The Belle Ivresse Company proposes readings of marvelous stories that have marked the history of our country. From Merlin the Enchanter to the myth of Roland, through Celtic and Breton tales, you will travel through the ages, to times when the supernatural was next to the epic.

Lectura de cuentos : Mitos y leyendas ? Compañía Belle Ivresse

(A partir de 6 años. Plazas limitadas. Con reserva)

Museo del Tabaco. Sábado y domingo a las 11h (duración 45mn). Lectura a cargo de Nicolas Lyan.

La compañía Belle Ivresse propone lecturas de cuentos maravillosos que han marcado la historia de nuestro país. De Merlín el Encantador al mito de Roldán, pasando por los cuentos celtas y bretones, viajará a través de los tiempos, a épocas en las que lo sobrenatural convivía con lo épico.

Lesen von Erzählungen : Mythen und Legenden ? Compagnie Belle Ivresse

(Ab 6 Jahren. Begrenzte Plätze. Auf Reservierung)

Museum des Tabaks. Samstag und Sonntag 11 Uhr (Dauer 45 Min.). Lesung von Nicolas Lyan.

Die Compagnie Belle Ivresse bietet Lesungen von wundersamen Geschichten an, die die Geschichte unseres Landes geprägt haben. Von Merlin dem Zauberer über den Roland-Mythos bis hin zu keltischen und bretonischen Erzählungen werden Sie durch die Zeiten reisen, in denen das Übernatürliche neben dem Epischen stand.

Mise à jour le 2023-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides