Bergerac en scène : salle défaite Maison des associations Joséphine Baker, 10 juin 2023, Bergerac.

« Bergerac en scène » investira toute la Ville avec 12 compagnies professionnelles et amateurs qui auront chacune une place, au cœur de la ville historique, comme lieu d’expression.

Par les comédiens de Naillac :

La Salle des fêtes va être démolie, et Suzanne a toujours vécu ici. Oubli ou modernité ? Abandon ou évolution ? Les souvenirs de la vieille dame nous guident à la recherche de ce qu’est, de ce qu’a été, de ce que sera cet endroit pour elle et pour les gens autour. La mémoire est fragile, incertaine parfois, mais c’est toujours avec intensité que petites histoires et secrets du passé reprennent vie un instant au cours de ces allers-retours à travers le XXème siècle..

2023-06-10

Maison des associations Joséphine Baker Rue Saint Esprit

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Bergerac en scène » will take over the whole city with 12 professional and amateur companies who will each have a place in the heart of the historic city as a place of expression.

By the actors of Naillac :

The Salle des fêtes will be demolished, and Suzanne has always lived here. Forget or modernity? Abandonment or evolution? The memories of the old lady guide us in the search of what is, what was, what will be this place for her and for the people around. Memory is fragile, uncertain at times, but it is always with intensity that little stories and secrets of the past come back to life for a moment during these round trips through the 20th century.

« Bergerac en scène » tomará toda la ciudad con 12 compañías profesionales y de aficionados, cada una de las cuales tendrá su lugar en el corazón de la ciudad histórica como lugar de expresión.

Por los actores de Naillac :

La Salle des fêtes va a ser demolida, y Suzanne siempre ha vivido aquí. ¿Olvidado o moderno? ¿Abandono o evolución? Los recuerdos de la anciana nos guían en la búsqueda de lo que es este lugar, de lo que fue, de lo que será para ella y para la gente de alrededor. La memoria es frágil, incierta a veces, pero siempre con intensidad, pequeñas historias y secretos del pasado reviven por un momento durante estos viajes de ida y vuelta por el siglo XX.

« Bergerac en scène » wird die gesamte Stadt mit 12 professionellen und Amateurtruppen bespielen, die jeweils einen Platz im Herzen der historischen Stadt als Ort des Ausdrucks haben werden.

Von den Comedians de Naillac :

Der Festsaal soll abgerissen werden, und Suzanne hat immer hier gelebt. Vergessen oder modern? Verlassen oder Weiterentwicklung? Die Erinnerungen der alten Dame führen uns auf die Suche nach dem, was dieser Ort ist, was er war und was er für sie und die Menschen um sie herum sein wird. Die Erinnerung ist zerbrechlich, manchmal unsicher, aber es ist immer intensiv, dass kleine Geschichten und Geheimnisse der Vergangenheit für einen Moment wieder lebendig werden, während wir durch das 20.

Mise à jour le 2023-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides