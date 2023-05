Bergerac en scène : déambulations médiévales Centre historique, 10 juin 2023, Bergerac.

Déambulations médiévales – Le Nom d’la Troup’

Centre historique. Samedi de 10h30 à 18h et dimanche de 10h30 à 17h.

Au détour d’une ruelle, des comédiens amateurs vous interpellent dans votre déambulation pour vous faire découvrir l’histoire locale ou explorer le centre historique. Une déambulation pleine de surprises pour une expérience hors du temps..

Centre historique

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Medieval strolls ? The Name of the Troup?

Historical center. Saturday from 10:30 am to 6 pm and Sunday from 10:30 am to 5 pm.

At the bend in an alley, amateur actors will call you out as you wander around to discover local history or explore the historic center. A stroll full of surprises for a timeless experience.

Paseos medievales ? Le Nom d?la Troup?

Centro histórico. Sábados de 10.30 a 18.00 h. y domingos de 10.30 a 17.00 h.

En el recodo de una callejuela, actores aficionados le llamarán mientras pasea, le ayudarán a descubrir la historia local o a explorar el centro histórico. Un paseo lleno de sorpresas para una experiencia intemporal.

Mittelalterliche Umzüge ? Le Nom d?la Troup?

Historisches Zentrum. Samstag von 10:30 bis 18:00 Uhr und Sonntag von 10:30 bis 17:00 Uhr.

In einer Gasse werden Sie von Amateurschauspielern angesprochen, die Ihnen die lokale Geschichte näher bringen oder das historische Zentrum erkunden. Ein Spaziergang voller Überraschungen für ein zeitloses Erlebnis.

