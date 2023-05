Bergerac en scène : atelier déguisement Place de la Mirpe, 10 juin 2023, Bergerac.

Atelier déguisements – Le Nom d’la Troup’

Place de la Mirpe. Samedi et dimanche : à partir de 10h, selon l’affluence.

Des comédiens amateurs vous proposent un petit voyage dans le temps qui vous transportera dans le monde médiéval grâce à leur nombreux costumes d’époque..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Place de la Mirpe

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Costume workshop ? Le Nom d?la Troup?

Place de la Mirpe. Saturday and Sunday: from 10am, depending on the number of visitors.

Amateur actors offer you a little trip back in time that will transport you to the medieval world thanks to their numerous period costumes.

Taller de disfraces ? Le Nom d?la Troup?

Plaza de la Mirpe. Sábado y domingo: a partir de las 10 h, en función del número de visitantes.

Actores aficionados le proponen un pequeño viaje en el tiempo que le transportará al mundo medieval gracias a sus numerosos trajes de época.

Workshop zum Thema Verkleidungen ? Le Nom d?la Troup?

Auf dem Place de la Mirpe. Samstag und Sonntag: ab 10 Uhr, je nach Besucherzahl.

Amateurschauspieler bieten Ihnen eine kleine Zeitreise an, die Sie dank ihrer zahlreichen historischen Kostüme in die Welt des Mittelalters entführt.

Mise à jour le 2023-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides