Bergerac en scène : présentation statues de Cyrano Musée du Tabac, 10 juin 2023, Bergerac.

Présentation des statues de Cyrano de Bergerac – Service Patrimoine et Musée (Places limités. Sur réservation)

Musée du tabac. Samedi et dimanche 10h (durée 30’).

Présentation des statues de Cyrano de Bergerac lors d’une visite de la vieille ville.

« Vous avez vu la pièce d’Edmond Rostand, comment il l’écrivit, comment il mit en scène ? Ça vous a plu, hein, vous en d’mandez encore ? Eh bien écouter l’histoire de Savinien…

Alors voilà, Hercule est un poète, il est laid et son surnom c’est Cyrano… ».

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Musée du Tabac Place du feu

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the statues of Cyrano de Bergerac ? Heritage and Museum Department (Limited places. Reservation required)

Tobacco Museum. Saturday and Sunday 10 am (duration 30?).

Presentation of the statues of Cyrano de Bergerac during a visit of the old town.

« Have you seen Edmond Rostand’s play, how he wrote it, how he staged it? Did you like it, eh, do you still want more? Well, listen to the story of Savinien?

So here it is, Hercules is a poet, he is ugly and his nickname is Cyrano?

Presentación de las estatuas de Cyrano de Bergerac ? Departamento de Patrimonio y Museos (Plazas limitadas, con reserva)

Museo del Tabaco. Sábado y domingo a las 10 h (duración 30?).

Presentación de las estatuas de Cyrano de Bergerac durante una visita del casco antiguo.

« ¿Has visto la obra de Edmond Rostand, cómo la escribió, cómo la dirigió? ¿Le gustó, eh, aún quiere más? Entonces, ¿escuchas la historia de Savinien?

Así que aquí está, Hércules es un poeta, es feo y su apodo es Cyrano?

Vorstellung der Statuen von Cyrano de Bergerac ? Service Patrimoine et Musée (Begrenzte Plätze. Mit Reservierung)

Museum des Tabaks. Samstag und Sonntag 10 Uhr (Dauer 30?).

Vorstellung der Statuen von Cyrano de Bergerac bei einem Rundgang durch die Altstadt.

« Haben Sie das Stück von Edmond Rostand gesehen, wie er es geschrieben hat, wie er es inszeniert hat? Es hat Ihnen gefallen, oder? Sie wollen mehr davon? Dann hören Sie sich die Geschichte von Savinien an!

Herkules ist ein Dichter, er ist hässlich und sein Spitzname ist Cyrano… »

Mise à jour le 2023-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides