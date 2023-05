Bergerac en scène : désirs sous les ormes Cloître des Récollets, 10 juin 2023, Bergerac.

« Bergerac en scène » investira toute la Ville avec 12 compagnies professionnelles et amateurs qui auront chacune une place, au cœur de la ville historique, comme lieu d’expression.

Par le Collectif La Volga :

Nouvelle-Angleterre, 1850. Une ferme isolée, un père et trois fils qui se déchirent. Tous aspirent à l’élévation sociale, et ne la considèrent que dans un individualisme sans bornes. Mais cette famille semble maudite, tant toutes les tentatives de mieux ont été anéanties par des coups du sort. Tous cherchent à sortir de leur enfermement par le meilleur moyen, mais sont comme condamnés à rester. Et au milieu de cette friction arrive une femme, juste mariée au père….

Cloître des Récollets Place du Docteur Cayla

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Bergerac en scène » will take over the whole city with 12 professional and amateur companies who will each have a place in the heart of the historic city as a place of expression.

By the Collectif La Volga :

New England, 1850. An isolated farm, a father and three sons who are torn apart. All of them aspire to social elevation, and consider it only in a boundless individualism. But this family seems to be cursed, as all attempts to improve themselves have been destroyed by the blows of fate. All of them try to get out of their confinement by the best way, but are as if condemned to stay. And in the middle of this friction comes a woman, just married to the father…

« Bergerac en scène » tomará toda la ciudad con 12 compañías profesionales y aficionadas que tendrán cada una su lugar en el corazón de la ciudad histórica como lugar de expresión.

Por el Colectivo La Volga :

Nueva Inglaterra, 1850. Una granja aislada, un padre y tres hijos desgarrados. Todos aspiran al ascenso social, y sólo se lo plantean en un individualismo sin límites. Pero esta familia parece estar maldita, hasta el punto de que todos los intentos de mejorar han sido destruidos por los golpes del destino. Todos intentan salir de su encierro por los mejores medios, pero están como condenados a quedarse. Y en medio de esta fricción llega una mujer, recién casada con el padre…

« Bergerac en scène » wird die ganze Stadt einnehmen, mit 12 professionellen und Amateur-Kompanien, die alle einen Platz im Herzen der historischen Stadt haben, um sich auszudrücken.

Vom Collectif La Volga :

Neuengland, 1850. Eine abgelegene Farm, ein Vater und drei Söhne, die sich gegenseitig zerfleischen. Alle streben nach sozialem Aufstieg und sehen diesen nur in einem grenzenlosen Individualismus. Doch diese Familie scheint verflucht zu sein, denn alle Versuche, etwas Besseres zu erreichen, wurden durch Schicksalsschläge zunichte gemacht. Alle versuchen, auf die bestmögliche Weise aus ihrer Gefangenschaft auszubrechen, sind aber wie zum Bleiben verurteilt. Und inmitten dieser Reibung kommt eine Frau, die gerade mit dem Vater verheiratet ist…

