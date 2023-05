Bergerac en scène : atelier découverte impro théâtrale 19 Rue Neuve d’Argenson, 10 juin 2023, Bergerac.

Atelier découverte de l’improvisation théâtrale – Compagnie Vata

(Places limités. Sur réservation)

Jardin de l’Hôtel de ville. Samedi : 10h30 (durée 1h30).

L’improvisation, plus communément appelée « impro » dans le milieu, fait appel aux différentes techniques de l’art dramatique mais aussi au chant et à la danse, et permet de développer la créativité, l’écoute et l’échange chez le comédien ou la comédienne. Le théâtre d’improvisation est une technique de jeu dramatique utilisant l’improvisation théâtrale, soit le jeu non-préparé devant un public. Venez vous essayer à l’impro avec un des comédiens de la Compagnie Vata..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

19 Rue Neuve d’Argenson Jardin de l’Hôtel de Ville

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discovery workshop of theatrical improvisation ? Vata Company

(Limited number of seats. Reservation required)

Garden of the City Hall. Saturday: 10:30 am (duration 1h30).

Improvisation, more commonly known as « improv » in the community, uses different techniques of dramatic art but also singing and dancing, and allows the actor to develop creativity, listening and exchange. Improvisational theater is a dramatic acting technique that uses theatrical improvisation, or unprepared acting in front of an audience. Come and try your hand at improvisation with one of the actors of the Vata Company.

Taller para descubrir la improvisación teatral ? Compañía Vata

(Plazas limitadas. Reserva obligatoria)

Jardín del Ayuntamiento. Sábado: 10:30 h (duración 1h30).

La improvisación, más conocida como « improv » en el medio, recurre a las diferentes técnicas del arte dramático, pero también al canto y a la danza, y permite al actor desarrollar la creatividad, la escucha y el intercambio. El teatro de improvisación es una técnica de actuación dramática que utiliza la improvisación teatral, es decir, la actuación no preparada ante el público. Venga a probar la improvisación con uno de los actores de la Compagnie Vata.

Workshop zur Entdeckung des Improvisationstheaters ? Kompanie Vata

(Begrenzte Plätze, nur mit Reservierung)

Garten des Rathauses. Samstag: 10:30 Uhr (Dauer 1,5 Stunden).

Improvisationstheater, in der Szene allgemein « Impro » genannt, greift auf verschiedene Techniken der Schauspielkunst, aber auch auf Gesang und Tanz zurück und ermöglicht es dem Schauspieler oder der Schauspielerin, Kreativität, Zuhören und Austausch zu entwickeln. Improvisationstheater ist eine dramatische Spieltechnik, die das Improvisationstheater nutzt, also das unvorbereitete Spiel vor einem Publikum. Probieren Sie das Improvisationstheater mit einem der Schauspieler der Compagnie Vata aus.

Mise à jour le 2023-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides