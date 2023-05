Bergerac en scène : parents vs ados Place des Rois de France, 10 juin 2023, Bergerac.

« Bergerac en scène » investira toute la Ville avec 12 compagnies professionnelles et amateurs qui auront chacune une place, au cœur de la ville historique, comme lieu d’expression.

Par le Nom d’la Troup :

Musée Haut-Musée Bas met en scène une série de personnages, artistes, visiteurs, guides, agents d’entretien qui s’éparpillent dans le grand bazar de la culture d’aujourd’hui, exposée sous toutes ses facettes.

On rit de l’absurdité avec laquelle l’auteur traite les travers humains de ceux qui fréquentent les musées.

On passe de la farce au pathétique et on s’amuse sans arrière-pensée….

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Place des Rois de France

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Bergerac en scène » will take over the whole city with 12 professional and amateur companies who will each have a place in the heart of the historic city as a place of expression.

Par le Nom d’la Troup :

Musée Haut-Musée Bas stages a series of characters, artists, visitors, guides, maintenance workers who scatter in the great bazaar of today’s culture, exposed in all its facets.

We laugh at the absurdity with which the author treats the human failings of those who frequent museums.

We go from the farce to the pathetic and we have fun without any ulterior motive?

« Bergerac en scène » tomará toda la ciudad con 12 compañías profesionales y de aficionados, cada una de las cuales tendrá su lugar en el corazón de la ciudad histórica como lugar de expresión.

Par le Nom d’la Troup :

Musée Haut-Musée Bas pone en escena una serie de personajes, artistas, visitantes, guías, trabajadores de mantenimiento, que se dispersan por el gran bazar de la cultura actual, expuesta en todas sus facetas.

Nos reímos del absurdo con el que el autor trata los defectos humanos de quienes frecuentan los museos.

Pasamos de lo farsesco a lo patético y nos divertimos sin segundas intenciones?

« Bergerac en scène » wird die gesamte Stadt mit 12 professionellen und Amateurtruppen bespielen, die jeweils einen Platz im Herzen der historischen Stadt als Ort des Ausdrucks haben werden.

Par le Nom d’la Troup :

Musée Haut-Musée Bas inszeniert eine Reihe von Figuren, Künstler, Besucher, Führer, Wartungspersonal, die sich im großen Bazar der heutigen Kultur, die in all ihren Facetten ausgestellt wird, verteilen.

Man lacht über die Absurdität, mit der der Autor die menschlichen Schwächen der Museumsbesucher behandelt.

Es wird von der Farce zum Pathos übergegangen und man amüsiert sich ohne Hintergedanken

Mise à jour le 2023-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides