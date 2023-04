Fête des voisins & Pécharmant ouvre son jardin 4 Rue Jean Brun, 2 juin 2023, Bergerac.

A l’occasion de la Fête des Voisins et de Pécharmant Ouvre Son Jardin, venez (re)découvrir nos vins et notre Domaine 100% Bio aux portes de la ville de Bergerac, à 5 mn du centre-ville. Pour l’occasion, nous vous offrons un concert plein air exceptionnel de la talentueuse MATELYN ALICIA, tout droit venue des Etats-Unis, vocaliste de jazz gospel, qui fait un arrêt chez nous dans le cadre de sa tournée européenne (Paris, Londres, Berlin… Bergerac!). Elle interprétera des classiques, des standards du genre, mais aussi quelques compos originales.

A la vente sur place : verres de vins, de pétillant, et de jus de raisin (1er verre offert), et bouchées des Petits Fours d’Hélène.

Participation libre au concert.

Boissons et restauration sur place..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . .

4 Rue Jean Brun Domaine des Costes

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the « Fête des Voisins » and Pécharmant Ouvre Son Jardin, come and (re)discover our wines and our 100% organic estate at the gates of the city of Bergerac, 5 mn from the city center. For the occasion, we offer you an exceptional open-air concert of the talented MATELYN ALICIA, straight from the United States, jazz gospel vocalist, who is stopping here as part of her European tour (Paris, London, Berlin? Bergerac!). She will perform classics, standards of the genre, but also some original compositions.

For sale on the spot: glasses of wine, sparkling wine, and grape juice (1st glass offered), and appetizers from Les Petits Fours d?Hélène.

Free participation in the concert.

Drinks and food on the spot.

Con motivo de la Fête des Voisins y Pécharmant Ouvre Son Jardin, venga a (re)descubrir nuestros vinos y nuestra finca 100% ecológica a las puertas de Bergerac, a 5 minutos del centro de la ciudad. Para la ocasión, le ofrecemos un excepcional concierto al aire libre de la talentosa MATELYN ALICIA, procedente de Estados Unidos, vocalista de jazz gospel, que hace escala aquí en el marco de su gira europea (París, Londres, Berlín… ¡Bergerac!). Interpretará clásicos, estándares del género, pero también algunas composiciones originales.

Venta in situ: copas de vino, vino espumoso y zumo de uva (primera copa gratis), y aperitivos de Hélène’s Petits Fours.

Participación gratuita en el concierto.

Bebidas y comida in situ.

Anlässlich der Fête des Voisins und Pécharmant Ouvre Son Jardin können Sie unsere Weine und unser 100% biologisches Weingut vor den Toren der Stadt Bergerac, nur 5 Minuten vom Stadtzentrum entfernt, (wieder) entdecken. Zu diesem Anlass bieten wir Ihnen ein außergewöhnliches Open-Air-Konzert der talentierten Jazz-Gospel-Sängerin MATELYN ALICIA aus den USA, die im Rahmen ihrer Europatournee (Paris, London, Berlin? Bergerac!) auch bei uns Halt macht. Sie wird Klassiker und Standards des Genres interpretieren, aber auch einige Eigenkompositionen.

Vor Ort erhältlich: Gläser mit Wein, Sekt und Traubensaft (1. Glas gratis) und Häppchen aus den Petits Fours d’Hélène.

Freie Teilnahme am Konzert.

Getränke und Speisen vor Ort.

