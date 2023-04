Soirée musicale avec Darkan A la cantine de Cyrano, 27 mai 2023, Bergerac.

Darkan se produira à La cantine de Cyrano, dans la vieille ville , le 27 mai prochain..

2023-05-27

A la cantine de Cyrano Place du Docteur Cayla

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Darkan will perform at La cantine de Cyrano, in the old town, on May 27th.

Darkan actuará en La cantine de Cyrano, en el casco antiguo, el 27 de mayo.

Darkan wird am 27. Mai in La cantine de Cyrano in der Altstadt auftreten.

Mise à jour le 2023-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides