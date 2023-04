Concert dessiné Le conte d’ehrmo : une relique d’hier | Rocksane 14 Rue du Professeur Pozzi, 25 mai 2023, Bergerac.

Suivant les pérégrinations d’Ehrmo (protagoniste d’un conte imaginé par le duo Obradovic-Tixier pour leur album “A piece Of Yesterday”) s’esquisse une nouvelle création à 6 mains, fruit d’une rencontre entre le jazz ciselé des musiciens et la ligne subtile du dessinateur Guillaume Trouillard.

Obradovic -Tixier Duo : « A Piece of Yesterday » quatrième opus du duo, relie une série de neuf histoires narrées par leur musique et nous emmenant dans un univers singulier d’électronique mêlée d’acoustique, de Jazz, d’Electro, de Pop, de Classique et Trip Hop.

Guillaume Trouillard : Principalement réalisé en noir et blanc, à l’encre et au fusain, le dessin de Guillaume Trouillard, quand il est produit en direct, est à la fois un dessin d’urgence et de détail, une véritable performance dans laquelle la richesse n’a de limite que le temps, celui de la musique..

14 Rue du Professeur Pozzi

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Following the peregrinations of Ehrmo (protagonist of a tale imagined by the duo Obradovic-Tixier for their album ?A piece Of Yesterday?) a new creation for 6 hands is outlined, fruit of a meeting between the chiselled jazz of the musicians and the subtle line of the drawer Guillaume Trouillard.

Obradovic -Tixier Duo : « ?A Piece of Yesterday? » fourth opus of the duo, links a series of nine stories narrated by their music and taking us into a singular universe of electronic mixed with acoustic, Jazz, Electro, Pop, Classical and Trip Hop.

Guillaume Trouillard : Mainly realized in black and white, with ink and charcoal, the drawing of Guillaume Trouillard, when it is produced live, is at the same time a drawing of urgency and detail, a true performance in which the richness has no limit but the time, that of the music.

Tras las peregrinaciones de Ehrmo (protagonista de un cuento imaginado por el dúo Obradovic-Tixier para su álbum « A piece Of Yesterday »), se esboza una nueva creación a 6 manos, fruto del encuentro entre el jazz cincelado de los músicos y el trazo sutil del artista Guillaume Trouillard.

Obradovic -Tixier Duo : « ?A Piece of Yesterday? es el cuarto opus del dúo, que enlaza una serie de nueve historias narradas por su música y nos adentra en un singular universo de electrónica mezclada con acústica, jazz, electro, pop, clásica y trip hop.

Guillaume Trouillard : Realizado principalmente en blanco y negro, con tinta y carboncillo, el dibujo de Guillaume Trouillard, cuando se produce en directo, es a la vez un dibujo de urgencia y de detalle, una auténtica performance en la que la riqueza no tiene más límite que el tiempo, el de la música.

Die Wanderungen von Ehrmo (Protagonist einer Geschichte, die das Duo Obradovic-Tixier für ihr Album ?A piece of Yesterday? erfunden hat) werden von einem neuen sechshändigen Werk begleitet, das das Ergebnis einer Begegnung zwischen dem fein ziselierten Jazz der Musiker und der subtilen Linie des Zeichners Guillaume Trouillard ist.

Obradovic -Tixier Duo: « ?A Piece of Yesterday? » ist das vierte Werk des Duos und verbindet eine Reihe von neun Geschichten, die durch ihre Musik erzählt werden und uns in ein einzigartiges Universum aus Elektronik, Akustik, Jazz, Elektro, Pop, Klassik und Trip Hop entführen.

Guillaume Trouillard: Die Zeichnungen von Guillaume Trouillard, die hauptsächlich in Schwarzweiß, mit Tinte und Kohle gezeichnet werden, sind, wenn sie live produziert werden, gleichzeitig eine Zeichnung der Dringlichkeit und des Details, eine echte Performance, bei der der Reichtum nur durch die Zeit, die der Musik, begrenzt ist.

