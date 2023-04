Foire aux livres de printemps Rue du Sergent Rey, 20 mai 2023, Bergerac.

L’association Phoenix organise une foire aux livres de printemps à la salle Renée Coicaud.

Vous retrouverez sur place des livres en français, anglais et néerlandais, des CD, DVD et des rafraichissements.

Depuis plus de 20 ans l’Association Phoenix organise deux foires aux livres par an; une au printemps et la deuxième en automne.

Comme toujours, les fonds récoltés durant cette journée seront versés à l’Association Phoenix afin qu’elle puisse continuer son travail dévoué au soin et au placement des animaux en détresse..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 15:00:00. EUR.

Rue du Sergent Rey Salle Renée Coicaud

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Phoenix association is organizing a spring book fair at the Renée Coicaud hall.

You will find books in French, English and Dutch, CDs, DVDs and refreshments.

For over 20 years the Phoenix Association has organized two book fairs per year; one in the spring and the second in the fall.

As always, the funds raised on this day will be donated to the Phoenix Association so that they can continue their dedicated work in the care and placement of animals in distress.

La Asociación Phoenix organiza una feria del libro de primavera en la sala Renée Coicaud.

Encontrará libros en francés, inglés y neerlandés, CD, DVD y refrescos.

Desde hace más de 20 años, la Asociación Phoenix organiza dos ferias del libro al año: una en primavera y otra en otoño.

Como siempre, los fondos recaudados este día se donarán a la Asociación Phoenix para que pueda continuar su dedicada labor de cuidado y colocación de animales en peligro.

Der Verein Phoenix organisiert eine Frühjahrsbuchmesse im Saal von Renée Coicaud.

Sie finden vor Ort Bücher in französischer, englischer und niederländischer Sprache, CDs, DVDs und Erfrischungen.

Seit über 20 Jahren organisiert die Phoenix Association zwei Buchmessen pro Jahr, eine im Frühjahr und eine im Herbst.

Der Erlös dieses Tages wird wie immer an die Phoenix Association gespendet, damit diese ihre engagierte Arbeit zur Pflege und Vermittlung von Tieren in Not fortsetzen kann.

Mise à jour le 2023-04-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides