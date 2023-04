Jazz Pourpre : Jazz Pourpre Band Place du Foirail, 14 mai 2023, Bergerac.

Une première, le Festival a son Band avec trois membres de Jazz Pourpre !

Au menu de ce déjeuner, il y aura quelques unes des très belles chansons de Nougaro, environ une quinzaine dont Armstrong, le Coq et la Pendule, Tu verras, mais aussi des standards de Jazz bien connus sur des compositions originales de Jean-Louis Lebreton. Le tout épicé du banjo de Stéphane Borde. Alors voilà de quoi nous mettre en appétit.

Jean-Louis LEBRETON, guitare, chant – Stephane BORDE, banjo – Saadia TAHIR, contrebasse.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Place du Foirail

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A first, the Festival has its own Band with three members of Jazz Pourpre!

On the menu of this lunch, there will be some of the very beautiful songs of Nougaro, about fifteen of which Armstrong, the Rooster and the Clock, Tu verras, but also well known Jazz standards on original compositions of Jean-Louis Lebreton. All spiced up with Stéphane Borde’s banjo. So here is something to whet our appetite.

Jean-Louis LEBRETON, guitar, vocals – Stephane BORDE, banjo – Saadia TAHIR, double bass

¡Por primera vez, el Festival tiene su propia Banda con tres miembros de Jazz Pourpre!

En el menú de este almuerzo, habrá algunas de las bellas canciones de Nougaro, una quincena de las cuales Armstrong, le Coq et la Pendule, Tu verras, pero también conocidos estándares de jazz sobre composiciones originales de Jean-Louis Lebreton. Todo ello aderezado con el banjo de Stéphane Borde. He aquí algo para abrir el apetito.

Jean-Louis LEBRETON, guitarra, voz – Stéphane BORDE, banjo – Saadia TAHIR, contrabajo

Eine Premiere: Das Festival hat seine Band mit drei Mitgliedern von Jazz Pourpre!

Auf dem Menü dieses Mittagessens stehen einige der sehr schönen Lieder von Nougaro, etwa fünfzehn, darunter Armstrong, le Coq et la Pendule, Tu verras, aber auch bekannte Jazzstandards auf Originalkompositionen von Jean-Louis Lebreton. Das Ganze wurde mit dem Banjo von Stéphane Borde gewürzt. Das ist also ein Appetitanreger.

Jean-Louis LEBRETON, Gitarre, Gesang – Stephane BORDE, Banjo – Saadia TAHIR, Kontrabass

Mise à jour le 2023-02-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides