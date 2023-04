Vide-grenier 8 ter rue du Maréchal Juin, 14 mai 2023, Bergerac.

Un vide-grenier est organisé par la paroisse St Jacques en Bergeracois au centre Saint Luc à Bergerac (8 ter, rue du Maréchal Juin à Bergerac ; derrière le magasin Thiriet).

Tout au long de la journée, une buvette vous proposera boissons chaudes et froides ainsi qu’une petite restauration. Pour le déjeuner : des plateaux repas, préparés sur place, au prix de 10€ (Grillades à la plancha, frites, fromage, pain, boisson et part de tarte) que vous pouvez dès à présent réserver.

Inscription obligatoire pour réserver un stand au 06.38.65.74.91. Accueil des exposants à partir de 7h. Tarif 4 € les 2 m.

Dans un cadre sympathique et verdoyant, vous trouverez des stands brocante, linge de maison, disques, livres… Mais aussi stands couture, tricot, mercerie, loisirs créatifs, que l’on ne trouve pas forcement ailleurs.

VENEZ NOMBREUX !.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 17:00:00. .

8 ter rue du Maréchal Juin

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A garage sale is organized by the parish of St Jacques en Bergeracois at the Saint Luc center in Bergerac (8 ter, rue du Maréchal Juin in Bergerac; behind the Thiriet store).

Throughout the day, a refreshment stand will offer hot and cold drinks as well as a snack bar. For lunch: meal trays, prepared on the spot, at the price of 10? (Grilled meat, French fries, cheese, bread, drink and piece of pie) that you can book now.

Registration required to reserve a stand at 06.38.65.74.91. Reception of the exhibitors from 7 am. Price 4 ? per 2 m.

In a friendly and green setting, you will find antiques stands, household linen, records, books? But also sewing, knitting, haberdashery, creative hobbies, that you will not necessarily find elsewhere.

COME AND VISIT US !

La parroquia de St Jacques en Bergeracois organiza una venta de garaje en el centro Saint Luc de Bergerac (8 ter, rue du Maréchal Juin en Bergerac; detrás de la tienda Thiriet).

Durante todo el día, un puesto de avituallamiento ofrecerá bebidas frías y calientes, así como un snack bar. Para comer: bandejas de comida, preparadas in situ, al precio de 10? (carne a la parrilla, patatas fritas, queso, pan, bebida y porción de tarta) que puede reservar ya.

Inscripción necesaria para reservar un stand: 06.38.65.74.91. Recepción de expositores a partir de las 7h. Precio 4€ por 2 m.

En un entorno acogedor y verde, encontrará puestos de venta de artículos de segunda mano, ropa de hogar, discos, libros? Pero también costura, punto, mercería, pasatiempos creativos, que no encontrará necesariamente en otros lugares.

¡ACUDA EN GRAN NÚMERO!

Ein Flohmarkt wird von der Kirchengemeinde St Jacques en Bergeracois im Zentrum Saint Luc in Bergerac (8 ter, rue du Maréchal Juin in Bergerac; hinter dem Geschäft Thiriet) organisiert.

Den ganzen Tag über gibt es einen Imbissstand mit heißen und kalten Getränken sowie kleinen Speisen. Zum Mittagessen gibt es vor Ort zubereitete Platten zum Preis von 10 Euro (Grillfleisch, Pommes frites, Käse, Brot, Getränke und ein Stück Kuchen), die Sie ab sofort reservieren können.

Um einen Stand zu reservieren, müssen Sie sich unter der Nummer 06.38.65.74.91 anmelden. Empfang der Aussteller ab 7 Uhr. Preis 4 ? pro 2 m.

In einem sympathischen und grünen Rahmen finden Sie Stände mit Trödel, Haushaltswäsche, Schallplatten, Büchern? Aber auch Näh-, Strick- und Kurzwarenstände sowie Stände für kreative Hobbys, die man nicht unbedingt anderswo findet.

KOMMEN SIE ZAHLREICH!

Mise à jour le 2023-04-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides