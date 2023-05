La Micro-Folie | nuit des musées 01 rue des Récollets, 13 mai 2023, Bergerac.

La nuit des musées, follement chocolat, le secret des Mayas.

Venez découvrir des statues Mayas en chocolat inspirées de la collection Mexico, réalisées par des apprentis pâtissiers du CFA de Boulazac, ainsi que leurs professeurs.

Intervention sur l’histoire du chocolat, de la civilisation Maya à aujourd’hui, par Angélique Rebière et Abel Later, professeurs.

GRATUIT, SUR INSCRIPTION.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 22:00:00. EUR.

01 rue des Récollets Micro-folie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The night of the museums, madly chocolate, the secret of the Mayas.

Come and discover Mayan chocolate statues inspired by the Mexico collection, created by apprentice pastry chefs from the CFA in Boulazac, and their teachers.

Intervention on the history of the chocolate, of the Maya civilization to today, by Angélique Rebière and Abel Later, teachers.

FREE, ON REGISTRATION

La noche de los museos, chocolate loco, el secreto de los mayas.

Venga a descubrir estatuas de chocolate mayas inspiradas en la colección México, creadas por aprendices de pastelero del CFA de Boulazac, y sus profesores.

Intervención sobre la historia del chocolate, desde la civilización maya hasta nuestros días, a cargo de los profesores Angélique Rebière y Abel Later.

GRATUITO, PREVIA INSCRIPCIÓN

Die Nacht der Museen, wahnsinnig schokoladig, das Geheimnis der Maya.

Entdecken Sie Maya-Statuen aus Schokolade, die von der Mexico Collection inspiriert sind und von Konditorlehrlingen des CFA Boulazac sowie ihren Lehrern hergestellt wurden.

Vortrag über die Geschichte der Schokolade, von der Maya-Zivilisation bis heute, von den Lehrern Angélique Rebière und Abel Later.

KOSTENLOS, NACH ANMELDUNG

Mise à jour le 2023-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides