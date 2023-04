Concert Hippocampe fou et Cheeko | Rocksane 14 Rue du Professeur Pozzi, 13 mai 2023, Bergerac.

Hippocampe Fou : Amoureux des images et des mots, Hippocampe Fou conçoit ses chansons comme des courts-métrages. Après des études de cinéma, Hippocampe Fou débute sa carrière musicale au sein du trio 100% vocal, la Secte Phonétik’ avant de se lancer en solo. S’inspirant autant de Busta Rhymes que de Georges Brassens, il manie flows acrobatiques, jeux de mots et story-telling avec une dextérité surprenante. Il a sorti une trilogie d’albums autour du cycle de l’eau et plusieurs EP, truffés de textes percussifs et pertinents. Accompagné du flamboyant DJ Prosper, Hippo va vous faire vibrer et transpirer.

PREMIÈRE PARTIE : CHEEKO – Un vieux proverbe dit que le visage est le miroir du cœur… et ces derniers temps, celui de Cheeko s’est endurci, fêlé, altéré, mais a peut-être aussi mûri et s’est apaisé. C’est d’ailleurs le reflet de ce que nous a présenté CHEEKO avec son album “Miroir”.

14 Rue du Professeur Pozzi

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hippocampe Fou : In love with images and words, Hippocampe Fou conceives his songs like short films. After studying cinema, Hippocampe Fou started his musical career with the 100% vocal trio, the Phone?tik? Inspired as much by Busta Rhymes as Georges Brassens, he handles acrobatic flows, wordplay and story-telling with surprising dexterity. He has released a trilogy of albums around the water cycle and several EPs, full of percussive and relevant texts. Accompanied by the flamboyant DJ Prosper, Hippo will make you vibrate and sweat.

OPENING ACT: CHEEKO ? An old proverb says that the face is the mirror of the heart? and lately, Cheeko’s face has hardened, cracked, altered, but perhaps also matured and calmed down. This is the reflection of what CHEEKO presented to us with his album « Mirror?

Hippocampe Fou : Enamorado de las imágenes y las palabras, Hippocampe Fou concibe sus canciones como cortometrajes. Tras estudiar cine, Hippocampe Fou comenzó su carrera musical con el trío 100% vocal La Secte Phone?tik? antes de lanzarse en solitario. Inspirado tanto por Busta Rhymes como por Georges Brassens, maneja con sorprendente destreza los flujos acrobáticos, los juegos de palabras y la narración de historias. Ha publicado una trilogía de álbumes sobre el ciclo del agua y varios EP, llenos de letras percusivas y pertinentes. Acompañado por el extravagante DJ Prosper, Hippo le hará vibrar y sudar.

TELONERO: CHEEKO ? Hay un viejo dicho que dice que la cara es el espejo del corazón… y últimamente, la cara de Cheeko se ha endurecido, agrietado, alterado, pero quizás también madurado y calmado. Este es el reflejo de lo que CHEEKO nos presenta con su álbum ?Miroir?

Hippocampe Fou : Hippocampe Fou liebt Bilder und Worte und gestaltet seine Lieder wie Kurzfilme. Nach seinem Filmstudium startet Hippocampe Fou seine musikalische Karriere im Trio La Secte Phone?tik? mit 100% Gesang, bevor er sich auf Solopfade begibt. Er lässt sich sowohl von Busta Rhymes als auch von Georges Brassens inspirieren, wobei er mit akrobatischen Flows, Wortspielen und Storytelling mit einer überraschenden Dextrinität umgeht. Er hat eine Trilogie von Alben über den Wasserkreislauf und mehrere EPs veröffentlicht, die mit perkussiven und treffenden Texten gespickt sind. Zusammen mit dem extravaganten DJ Prosper wird Hippo Sie zum Schwitzen und Vibrieren bringen.

ERSTER TEIL: CHEEKO ? Ein altes Sprichwort besagt, dass das Gesicht der Spiegel des Herzens ist… Cheekos Gesicht ist in letzter Zeit härter, rissiger und veränderter geworden, aber vielleicht ist es auch reifer und ruhiger geworden. Das ist das Spiegelbild dessen, was CHEEKO uns mit ihrem Album « Spiegel » präsentiert hat

