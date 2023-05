Factory Challenge | Ludik Factory 9 Route d’Agen, 12 mai 2023, Bergerac.

Pour la première fois, Ludik Factory organise son challenge ! Tentez de remporter un maximum de défis (adresse, mime, logique,…) pour être sacrée « Champion du Ludik » !

ANIMATION GRATUITE – Tapas et délicieux cocktails vous y attendent également..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . .

9 Route d’Agen Ludik Factory

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For the first time, Ludik Factory organizes its challenge! Try to win as many challenges as possible (skill, mime, logic?) to be crowned « Ludik Champion »!

FREE ANIMATION – Tapas and delicious cocktails are also waiting for you.

¡Por primera vez, Ludik Factory organiza un desafío! ¡Intenta ganar el mayor número posible de desafíos (habilidad, mímica, lógica…) para ser coronado « Campeón Ludik »!

ANIMACIÓN GRATUITA – También te esperan tapas y deliciosos cócteles.

Zum ersten Mal organisiert die Ludik Factory eine Challenge! Versuchen Sie, ein Maximum an Herausforderungen (Geschicklichkeit, Pantomime, Logik,?) zu gewinnen, um zum « Ludik Champion » gekürt zu werden!

KOSTENLOSE ANIMATION – Tapas und leckere Cocktails erwarten Sie ebenfalls.

Mise à jour le 2023-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides