Loto par Le Lou Cantou Rue Lakanal, 10 mai 2023, Bergerac.

Loto organisé par l’association Lou Cantou à la salle de l’orangerie au parc Jean Jaurès à Bergerac .

Ouverture des portes à 13h30 – début du loto à 14h30..

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 . .

Rue Lakanal Salle de l’orangerie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lotto organized by the association Lou Cantou at the salle de l’orangerie in the park Jean Jaurès in Bergerac.

Doors open at 1:30 pm – Lotto starts at 2:30 pm.

Lotería organizada por la asociación Lou Cantou en la salle de l’orangerie del Parc Jean Jaurès de Bergerac.

Apertura de puertas a las 13.30 h y comienzo del bingo a las 14.30 h.

Lotto, organisiert vom Verein Lou Cantou im Saal der Orangerie im Parc Jean Jaurès in Bergerac .

Türöffnung um 13:30 Uhr – Beginn des Lottos um 14:30 Uhr.

