Festival Atout Choeur Eglise Saint Jacques, 7 mai 2023, Bergerac.

La 10ème édition du festival de chorales et de groupes vocaux, organisé par l’ALEP, aura lieu les 6 et 7 mai 2023.

A l’église Saint Jacques, avec les chorales : Sarabande (La Force – 24) – Chalus les Copains (Châlus – 87) – Méli Mélodie (St Laurent des Vignes – 24) – Groupe Voc’All (Donzenac – 19)

Participation libre..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . .

Eglise Saint Jacques Rue Saint Jâmes

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The 10th edition of the festival of choirs and vocal groups, organized by ALEP, will take place on May 6 and 7, 2023.

At the church of Saint Jacques, with the choirs : Sarabande (La Force ? 24) ? Chalus les Copains (Châlus ? 87) ? Méli Mélodie (St Laurent des Vignes ? 24) ? Voc?All Group (Donzenac ? 19)

Free participation.

La 10ª edición del festival de coros y grupos vocales, organizado por ALEP, tendrá lugar los días 6 y 7 de mayo de 2023.

En la iglesia de Saint Jacques, con los coros: Sarabande (La Force ? 24) ? Chalus les Copains (Châlus ? 87) ? Méli Mélodie (St Laurent des Vignes ? 24) ? Grupo Voc?All (Donzenac ? 19)

Participación libre.

Die 10. Ausgabe des Festivals für Chöre und Vokalgruppen, das von ALEP organisiert wird, findet am 6. und 7. Mai 2023 statt.

In der Kirche Saint Jacques, mit den Chören: Sarabande (La Force ? 24) ? Chalus les Copains (Châlus ? 87) ? Méli Mélodie (St Laurent des Vignes ? 24) ? Groupe Voc?All (Donzenac ? 19)

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-04-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides