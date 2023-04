Foire aux livres 19 Avenue Émile Zola, 6 mai 2023, Bergerac.

L’association Arcalia organise les 06 et 07 mai une foire aux livres. Mais pas seulement ! Vous y retrouverez également des vinyls ..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 18:00:00. .

19 Avenue Émile Zola Près de l’école de l’Alba

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association Arcalia organizes on May 06 and 07 a book fair. But not only! You will also find vinyls .

La asociación Arcalia organiza una feria del libro los días 6 y 7 de mayo. ¡Pero no sólo! También encontrará vinilos.

Der Verein Arcalia organisiert am 06. und 07. Mai eine Buchmesse. Aber nicht nur das! Sie werden dort auch Vinyl finden.

Mise à jour le 2023-04-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides