Burger Quizz Géant | Ludik Factory 9 Route d’Agen, 5 mai 2023, Bergerac.

Si vous aimez l’humour absurde et les jeux de mots, alors vous allez aimer participer à notre soirée Burger Quizz Géant ! Il vous faudra affronter d’autres équipes pour tenter d’accéder au Burger de la Mort.

ANIMATION GRATUITE – Tapas et délicieux cocktails vous y attendent également..

9 Route d’Agen Ludik Factory

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



If you like absurd humor and wordplay, then you’ll love participating in our Giant Burger Quiz Night! You’ll have to compete against other teams to try to get to the Burger of Death.

FREE ANIMATION – Tapas and delicious cocktails are also waiting for you.

Si te gusta el humor absurdo y los juegos de palabras, ¡te encantará nuestra noche de Concurso de la Hamburguesa Gigante! Tendrás que competir contra otros equipos para intentar llegar a la Hamburguesa de la Muerte.

ANIMACIÓN GRATUITA – También te esperan tapas y deliciosos cócteles.

Wenn Sie absurden Humor und Wortspiele mögen, dann werden Sie gerne an unserem Riesen-Burger-Quiz teilnehmen! Sie müssen gegen andere Teams antreten, um den Burger des Todes zu gewinnen.

KOSTENLOSE ANIMATION – Tapas und leckere Cocktails warten auf Sie.

