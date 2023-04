La Micro-Folie | collection Mexico 01 rue des Récollets, 2 mai 2023, Bergerac.

En partenariat avec deux des plus grands musées de Mexico : le Musée d’Art Moderne et le Musée d’Anthropologie, cette collection internationale nous plonge dans l’histoire du Mexique et de ses chefs-d’œuvre, des Mayas et de Teotihuacan à Frida Kahlo et David Alfaro Siqueiros..

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-13 18:00:00. EUR.

01 rue des Récollets Micro-folie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with two of the most important museums in Mexico City: the Museum of Modern Art and the Museum of Anthropology, this international collection immerses us in the history of Mexico and its masterpieces, from the Mayas and Teotihuacan to Frida Kahlo and David Alfaro Siqueiros.

En colaboración con dos de los museos más importantes de Ciudad de México: el Museo de Arte Moderno y el Museo de Antropología, esta colección internacional nos sumerge en la historia de México y sus obras maestras, desde los mayas y Teotihuacán hasta Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros.

In Zusammenarbeit mit zwei der größten Museen in Mexiko-Stadt, dem Museum für Moderne Kunst und dem Museum für Anthropologie, taucht diese internationale Sammlung in die Geschichte Mexikos und seiner Meisterwerke ein, von den Mayas und Teotihuacan bis hin zu Frida Kahlo und David Alfaro Siqueiros.

Mise à jour le 2023-03-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides