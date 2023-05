Don du Sang 5 rue de la Fonderie, 2 mai 2023, .

La collecte de Sang à Bergerac Poste & Orange aura lieu à la Salle Jean Barthe (côté rive gauche à côté de la Place de la Madeleine)..

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 14:00:00. .

5 rue de la Fonderie Salle Jean Barthe

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The blood collection at Bergerac Poste & Orange will take place at the Salle Jean Barthe (on the left bank next to the Place de la Madeleine).

La campaña de donación de sangre de Bergerac Poste & Orange tendrá lugar en la Salle Jean Barthe (en la orilla izquierda, junto a la plaza de la Madeleine).

Die Blutspendeaktion in Bergerac Poste & Orange findet in der Salle Jean Barthe (linke Uferseite neben dem Place de la Madeleine) statt.

Mise à jour le 2023-04-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides