Festival : Tapages à tous les étages – En cuisine ! 2 Rue des Carmes, 29 avril 2023, Bergerac.

2eme Festival de Tapages à tous les étages du 26 au 29 avril.

4 soirées ponctuées : de 4 interventions, de 4 pauses gustatives et de 4 films

Nous vous attendons en grand nombre pour partager tous ces plaisirs sensoriels. Du bonheur en perspective pour les yeux et les papilles !

Le 29 avril venez découvrir ou redécouvrir le film « Saint Amour » . A la suite du film, pause dégustative et intervention de l’oenologue Chrystel Kaufling accompagné de vignerons du bergeracois.

Programme détaillé en lien..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 23:00:00. EUR.

2 Rue des Carmes Cinéma Grand Ecran

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



2nd Festival of Tapages à tous les étages from April 26 to 29.

4 evenings punctuated by: 4 interventions, 4 gustatory breaks and 4 films

We are waiting for you in great number to share all these sensory pleasures. Happiness in perspective for the eyes and the taste buds!

On April 29, come and discover or rediscover the film « Saint Amour ». Following the film, a tasting break and intervention of the oenologist Chrystel Kaufling accompanied by winemakers of the Bergerac region.

Detailed program in link.

2º Festival Tapages à tous les étages del 26 al 29 de abril.

4 veladas puntuadas por: 4 intervenciones, 4 pausas gustativas y 4 películas

Le esperamos en gran número para compartir todos estos placeres sensoriales. Será un placer para la vista y el paladar

El 29 de abril, venga a descubrir o redescubrir la película « Saint Amour ». Tras la película, degustación con la enóloga Chrystel Kaufling y viticultores de la región de Bergerac.

Programa detallado en el enlace.

2. Festival de Tapages à tous les étages vom 26. bis 29. April.

4 Abende mit 4 Vorträgen, 4 Geschmackspausen und 4 Filmen

Wir erwarten Sie in großer Zahl, um all diese Sinnesfreuden zu teilen. Ein Fest für die Augen und den Gaumen!

Am 29. April können Sie den Film « Saint Amour » entdecken oder wiederentdecken. Im Anschluss an den Film gibt es eine Verkostungspause und einen Vortrag der Önologin Chrystel Kaufling, die von Winzern aus dem Bergeracois begleitet wird.

Detailliertes Programm unter dem Link.

