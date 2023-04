La nature en Dordogne par Sanneke Griepink 5 Rue Gaudra, 28 avril 2023, Bergerac.

L’Atelier Monade propose une exposition artistique sur le thème de « La nature en Dordogne ». L’artiste Sanneke Griepink exposera ses oeuvres (aquarelle, pastel et divers médiums).

À cette occasion, toutes les ventes à l’atelier seront reversées à 50% à trois associations caritatives françaises (Action pour la Faim, L’Institut Pasteur, Les Apprentis d’Auteuil).

Sanneke Griepink est une artiste vivant à Amsterdam, aux Pays-Bas, et actuellement en atelier d’artiste avec Monade Art à Bergerac..

2023-04-28

5 Rue Gaudra Atelier Monade

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Atelier Monade proposes an art exhibition on the theme of « Nature in the Dordogne ». The artist Sanneke Griepink will exhibit her works (watercolor, pastel and various mediums).

On this occasion, all sales at the workshop will be donated at 50% to three French charities (Action pour la Faim, L’Institut Pasteur, Les Apprentis d’Auteuil).

Sanneke Griepink is an artist living in Amsterdam, the Netherlands, and currently in an artist’s studio with Monade Art in Bergerac.

El Atelier Monade propone una exposición de arte sobre el tema « Naturaleza en Dordoña ». La artista Sanneke Griepink expondrá sus obras (acuarela, pastel y diversos soportes).

En esta ocasión, el 50% de todas las ventas del taller se donará a tres organizaciones benéficas francesas (Action pour la Faim, Institut Pasteur, Les Apprentis d’Auteuil).

Sanneke Griepink es una artista que vive en Ámsterdam (Países Bajos) y actualmente realiza un taller de arte con Monade Art en Bergerac.

Das Atelier Monade bietet eine Kunstausstellung zum Thema « Die Natur in der Dordogne » an. Die Künstlerin Sanneke Griepink wird ihre Werke (Aquarell, Pastell und verschiedene Medien) ausstellen.

Bei dieser Gelegenheit werden alle Verkäufe im Atelier zu 50% an drei französische Wohltätigkeitsorganisationen gespendet (Action pour la Faim, L’Institut Pasteur, Les Apprentis d’Auteuil).

Sanneke Griepink ist eine Künstlerin, die in Amsterdam, Niederlande, lebt und derzeit ein Künstleratelier bei Monade Art in Bergerac bewohnt.

