Grande quine par la Calandreta Bel Solelh Rue du Sergent Rey, 22 avril 2023, Bergerac.

La Calandreta Bel Solelh organise une grande quine. Plus de 2000 lots à gagner. Buvette et bourriche sur place..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

Rue du Sergent Rey Salle René Coicaud

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Calandreta Bel Solelh organizes a big quine. More than 2000 prizes to win. Refreshments and snacks on the spot.

La Calandreta Bel Solelh organiza un gran concurso. Más de 2000 premios. Refrescos y aperitivos in situ.

Die Calandreta Bel Solelh veranstaltet eine große Quine. Es gibt mehr als 2000 Lose zu gewinnen. Getränke und Speisen vor Ort.

