Odyssée Dordonha | Soirée Périgord Attitude – COMPLET 1, rue des Récollets, 13 avril 2023, Bergerac.

Venez vivre la Périgord Attitude à Bergerac le 13 avril pour une soirée sous le signe de la gastronomie et de l’art de vivre. Au programme de la soirée : show culinaire, rencontre avec les vignerons du vignoble de Bergerac et Duras, dégustations des produits du Périgord et musique live avec le groupe Bastingage.

Une soirée pour vous faire découvrir les 7 terroirs du vignoble et les filières gastronomiques du Périgord dans une ambiance conviviale et musicale !

Les 7 terroirs des Vins de Bergerac & Duras : Bergerac, Côtes de Duras, Monbazillac, Pécharmant, Saussignac, Rosette, Montravel.

Les 7 filières gastronomiques du Périgord (SIQO) : Canard à Foie Gras du Périgord, Marrons du Périgord, Agneau du Périgord, Noix du Périgord, Volaille du Périgord, Fraise du Périgord.

Les appellations et filières seront représentées par un vigneron de son domaine et un producteur de la filière..

1, rue des Récollets Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and experience the Périgord Attitude in Bergerac on April 13 for an evening under the sign of gastronomy and the art of living. On the program: culinary show, meeting with the winegrowers of Bergerac and Duras, tasting of the products of Périgord and live music with the group Bastingage.

An evening to make you discover the 7 vineyards and the gastronomic sectors of Périgord in a friendly and musical atmosphere!

The 7 terroirs of Bergerac & Duras wines: Bergerac, Côtes de Duras, Monbazillac, Pécharmant, Saussignac, Rosette, Montravel.

The 7 gastronomic sectors of the Périgord (SIQO): Périgord Duck Foie Gras, Périgord Chestnuts, Périgord Lamb, Périgord Walnuts, Périgord Poultry, Périgord Strawberries.

The appellations and sectors will be represented by a winegrower from his domain and a producer from the sector.

Venga a vivir la Actitud del Périgord en Bergerac el 13 de abril para una velada gastronómica y el arte de vivir. En el programa de la velada: espectáculo culinario, encuentros con los viticultores de Bergerac y Duras, degustación de productos del Périgord y música en directo con el grupo Bastingage.

Una velada para descubrir los 7 terruños vitícolas y los sectores gastronómicos del Périgord en un ambiente cordial y musical

Los 7 terruños de los vinos de Bergerac & Duras: Bergerac, Côtes de Duras, Monbazillac, Pécharmant, Saussignac, Rosette, Montravel.

Los 7 sectores gastronómicos del Périgord (SIQO): Pato con foie gras del Périgord, Castañas del Périgord, Cordero del Périgord, Nueces del Périgord, Aves del Périgord, Fresas del Périgord.

Las denominaciones y sectores estarán representados por un viticultor de su dominio y un productor del sector.

Erleben Sie am 13. April die Périgord Attitude in Bergerac bei einem Abend im Zeichen der Gastronomie und der Lebenskunst. Das Programm des Abends: Kochshow, Treffen mit den Winzern der Weinanbaugebiete Bergerac und Duras, Verkostung von Produkten aus dem Périgord und Live-Musik mit der Gruppe Bastingage.

Ein Abend, an dem Sie die 7 Weinbaugebiete und die gastronomischen Produktionszweige des Périgord in einer geselligen und musikalischen Atmosphäre entdecken können!

Die 7 Weinbaugebiete von Bergerac & Duras: Bergerac, Côtes de Duras, Monbazillac, Pécharmant, Saussignac, Rosette, Montravel.

Die 7 gastronomischen Bereiche des Périgord (SIQO): Ente mit Foie Gras aus dem Périgord, Marrons du Périgord, Agneau du Périgord, Noix du Périgord, Volaille du Périgord, Erdbeere du Périgord.

Die Appellationen und Produktionszweige werden von einem Winzer aus seinem Weingut und einem Erzeuger aus dem Produktionszweig vertreten.

