Codex Amphibia Auditorium François Mitterrand, 5 octobre 2022 19:00, Bergerac. Mercredi 5 octobre, 19h00 Sur place plein tarif 10€ tarif réduit aux demandeurs d’emploi, étudiants, 8€ gratuit aux – 12 as http://manege.festik.net, http://www.ecouterpourlinstant.fr, 0632766266

Capture de sons CODEIX AMPHIBIA Montagne de Kaw des milliers de grenouilles se regroupent dans dix mètres carrés pour une unique nuit de frénésie sexuelle. De l’intimité de cette reproduction explosive, Thomas Tilly a créé « Codex Amphibia » : dialogue entre des fragments sonores captés sur le terrain et des éléments électroniques joués en studio. Auditorium François Mitterrand Bd Sicard BERGERAC 24100 Bergerac La Madeleine Dordogne mercredi 5 octobre – 19h00 à 19h30

