Soirée jeux en famille Place Bellegarde Bergerac, mardi 20 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 18:30:00

fin : 2024-02-20 21:30:00

SOIRÉE JEUX Venez passer en famille, à partir de 8 ans, un moment de partage et de bonne humeur ! Nos jeux de société préférés seront à l’honneur, venez les découvrir et n’oubliez pas, nous partagerons aussi de quoi grignoter, des boissons (sans alcool) et votre jeu préféré !

Nos jeux de société préférés seront à l'honneur, venez les découvrir et n'oubliez pas, nous partagerons aussi de quoi grignoter, des boissons (sans alcool) et votre jeu préféré ! apportez ce que vous aimez !

Place Bellegarde Ludothèque de Bergerac

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ludotheque@la-cab.fr



L’événement Soirée jeux en famille Bergerac a été mis à jour le 2024-01-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides