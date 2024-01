Soirée Événement avec Hollie Mcnish Librairie Montaigne Bergerac, mardi 13 février 2024.

Soirée Événement avec Hollie Mcnish Librairie Montaigne Bergerac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 19:00:00

fin : 2024-02-13

Soirée Événement avec la poétesse, écrivaine et performeuse Hollie Mcnish.

Elle vit entre l’Écosse et l’Angleterre et nous fait l’honneur lors de sa visite en France, d’une performance en librairie autour de son livre « Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi » éditions Le Castor Astral, une série de divagations pleines d’esprit et d’humour !

Librairie Montaigne 6 Place des Deux Conils

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine librairie.montaigne@orange.fr



