Après-midi contes | Calandreta Bel Solelh Salle de l’orangerie Bergerac, dimanche 4 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04

L’association Calandreta Bel Soleh vous propose un après-midi contes pour petits et grands, par Monique Burg.

Des contes où se mêlent ou se rencontrent le français et l’occitan.

Information et réservation par téléphone ou par mail.

Salle de l’orangerie Rue Lakanal

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine escolacalandretabrageirac@gmail.com



