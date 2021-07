Villeneuve-d'Ascq Musée de Plein Air Nord, Villeneuve-d'Ascq Berger et cie Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Un programme riche vous attend ce mercredi au Musée autour de la vie d’un berger : * (Re)découvrez nos bâtiments avec les petits « Rendez-vous chaumières » à 10h30 et 16h30. * Profitez des jeux flamands de 10h30 à 11h30, de 14h à 15h et de 16h à 17h. * Venez observer les animaux de la ferme à 11h30 et 17h. * Contes à 13h et 15h (durée 30 mn). * Découvrez la technique du feutrage à l’eau et le travail de la laine avec l’association A tire d’aile, qui vous fera des démonstrations de 14 à 17h. * A 14h : visite guidée du Musée (durée 1h30). * Découvrez les outils et objets insolites du Musée à 16h. * Rendez-vous de 15h à 18h pour un atelier en famille : la création de Sidonie, la Brebis. * Tout au long de la journée, vous partirez à la rencontre de nos artisans forgerons du Musée : l’association de forgerons Zèle proposera des démonstrations dans le bâtiment Aumale. Toutes les animations sont comprises dans le tarif d’entrée). Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demanderons de respecter le protocole sanitaire du Musée de Plein Air : * Port du masque* : obligatoire dès 6 ans en intérieur pour toute visite et/ou animation obligatoire dès 11 ans en extérieur pour toute visite et/ou animation recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur. * Désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition. * Distanciation de deux mètres minimum entre chaque « tribu »** * Respect du sens de circulation . * Une jauge de 50 personnes maximum par spectacle. * Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 ** Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Compris dans le tarif d’entrée au Musée : tarif plein 5 €/ réduit 3 €/ famille 15 €

Le temps d’une journée observez la vie d’un berger. Toutes les activités sont comprises dans le tarif d’entrée au Musée. Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T19:00:00

