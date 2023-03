Berger d’un jour Fermette de la Croix d’Estrine Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-04-26 10:00:00 – 2023-04-26 14:30:00

Bouches-du-Rhône EUR Nous vous donnons rendez-vous à la ferme dès 10h pour assister à la traite du matin. Faites un tour de la propriété accompagné de Bernard, éleveur caprin fromager. Vous ne résisterez pas à l’envie de caresser chèvres et cabris qui vivent en liberté. Se mêlent ânes, poules, coqs et chevaux … une jolie basse-cour !



Il sera temps, de partir en balade dans la colline avec le troupeau de chèvres et les cabris. Vivez une immersion paysanne totale !

Vous allez rapidement vous prendre au jeu !

Gardez un oeil sur Melanchonette, vous allez l’adorer !



Au déjeuner, partagez un pique-nique fermier préparé par Bernard avec les produits issus de la ferme.

Un moment d’échange et de partage au coeur de la nature.



Une expérience 100% locale que nous vous proposons pour la seconde année ! En fin de journée, nous sommes convaincus que vous aussi, vous partirez avec des souvenirs inoubliables … si ce n’est pas l’envie de repartir avec un cabris pour chez soi.



Vivez une expérience unique au coeur de la ferme de la Croix d'Estrine. Passez la journée avec un éleveur caprin fromager et un berger pour échanger sur leurs métiers, leur passion commune pour les chèvres et cabris.

