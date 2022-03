Berger d’un jour Fermette de la Croix d’Estrine, 13 avril 2022, Martigues.

Berger d’un jour

du mercredi 13 avril au mercredi 4 mai à Fermette de la Croix d’Estrine

Une journée à la fermette de la croix d’estrine ———————————————– ### Visite de la ferme Nous vous donnons rendez-vous dès 10h30 au coeur de la fermette pour une visite par Bernard, propriétaire des lieux. Vous serez accueillis par les chèvres et cabris en liberté qui ne tarderont pas à venir à votre rencontre pour des caresses. Découvrez également les infrastructures ainsi que le potager mis en place au sein de la propriété. Bernard vit en auto-suffisance. Dans la matinée, assistez à la traite du jour. L’occasion de découvrir le métier d’éleveur comme vous ne l’avez encore jamais vu ! ### Une balade à travers les collines de Saint-Julien-les-Martigues Zachary, berger de la ferme encadrera le troupeau de chèvres et cabris pour une balade dans les collines voisines. Accompagnez-les et marchez à leur rythme sur une distance de 2km. Amoureux de son métier, il sera ravi d’échanger avec les visiteurs sur sa passion du quotidien. Au son du tintement des cloches, les chèvres et cabris se mêlent au groupe lors d’allées et venues. Vous allez adorer voir les cabris suivrent leur mère au coeur de la nature. ### Une pause déjeuner bien méritée Au coeur de la campagne, il sera temps de faire une pause et profiter du panier repas qui vous a été remis au départ de la balade. Un panier 100% local conmposé de produits issus de la ferme. Adapté en fonction des saisons et de la récolte du jour, il sera varié et gourmand. Pain de paysan-boulanger, fruits et légumes du potager, rillettes ou terrines de cabris, fromages de chèvres, sirop fait maison…. Des produits frais et de qualité dont vous garderez un goût inoubliable. ### Prolonger le plaisir chez soi Au retour à la ferme en fin d’après-midi, rendez-vous à la boutique pour s’offrir des produits de qualité. L’occasion assi de faire découvrir les produits à ceux qui n’ont pas pu être présents. Brousse du Rove (AOP), fromage frais ou affinés, yaourt aux fruits, au cocolat ou crème aux oeufs, miels, gâteaux… Il y en aura pour tous les goûts. Informations pratiques ———————- ### A savoir avant la visite • Le contenu du panier varie en fonction des saisons. Son contenu n’est pas adapté à un régime végétarien. Il peut contenir des aliments allergènes. • Parcours facile mais caillouteux. Une montée glissante à fort dénivelé se trouve sur le parcours (qu’il faudra monter et descendre). • Prévoir des baskets, bouteille d’eau, chapeau et crème solaire (plateau à découvert).

18€ adulte et 14€ enfant (6-12 ans). Interdit aux moins de 6 ans.

Une journée avec un éleveur caprin au coeur de sa ferme paysanne à Saint-Julien-les-Martigues. Au programme : visite de la ferme, balade dans les collines avec le troupeau et pique-nique champêtre.

Fermette de la Croix d’Estrine 32, Route de Sausset 13500 Martigues Martigues Saint-Julien Bouches-du-Rhône



2022-04-13T10:30:00 2022-04-13T15:00:00;2022-04-20T10:30:00 2022-04-20T15:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T15:00:00;2022-05-04T10:30:00 2022-05-04T15:00:00