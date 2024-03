BERGER- BALAVOINE LA STORY SALLE DES FETES Sorgues, samedi 20 avril 2024.

BERGER BALAVOINE, LA STORYDirection Artistique : Jean-Pierre BAILLYDirection Musicale : Cathy QUENIN Texte de présentationTrente ans que le Chœur de France Provence fait résonner les plus belles voix de la chanson française et anglo-saxonne.Le Chœur de France Provence continu sa tournée, son spectacle musical est entièrement dédié aux légendaire Michel Berger et Daniel Balavoine sans oublier la groupie du pianiste, France Gall. Vous retrouverez leurs plus grands tubes : La groupie du pianiste, L’Aziza, La vie ne m’apprend rien, Mon fils ma bataille, Je ne suis pas un héros, Il jouait du piano debout, Sauver l’amour, La déclaration, quelques mots d’amour, Diego, Starmania (extrait) et bien d’autres… Sur scène une quarantaine d’artistes, qu’ils soient choristes, solistes ou musiciens, vous entrainerons durant 2 heures sur le chemin musical des années 70.Le show est ponctué par une narratrice qui raconte les moments forts de cette belle histoire. Infos pratiquesParkings gratuits sur placeSalle en amphithéâtre, fauteuils en gradinAccès aux personnes en situation de handicapOuverture des portes 20H

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE DES FETES avenue pablo picasso 84700 Sorgues 84