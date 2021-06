Berezko : Txantxangorri Jardin du musée Georges-Labit, 20 août 2021-20 août 2021, Toulouse.

Berezko : Txantxangorri

Jardin du musée Georges-Labit , le vendredi 20 août à 00:00

### Musique / Folklore imaginaire en basque [**Dans le cadre de la Programmation estivale « Instantanés » 2021**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34811/%20Programmation%20estivale%20″Instantanés »%202021) Mélanie et Luc se rencontrent en T008 à Music’Halle. Leur désir de faire sortir la voix hors des sentiers batus les rapprochera. En pleine introspection sur ses origines basques, Luc fait découvrir à Mélanie la beauté des chants souletins. Ils fondent alors le duo Berezko. Et entament ainsi tout un travail pour retranscrire l’émotion inhérente à ces chants modaux issus du grégorien. Ils s’emparent du mystère de la langue basque, sa mythologie, appréhendent sa sonorité, son rythme, ses métriques…. Une immersion dans les musiques traditionnelles certes, mais sans oublier leur passé d’improvisateurs, de défricheurs sonores. Berezko a maintenant plus de 150 concerts à son actif, participé à de nombreux festivals : Uzeste, Jazz à Luz, Châteaux chantants, Festival des Voix de Moissac… Les deux vocalistes de Berezko, Mélanie Fossier et Luc Fagoaga reviennent avec un répertoire de compositions originales, confectionné à partir de bertsu et autres poèmes basques. Leurs musiques s’inspirent principalement de la tradition souletine, tout en s’ouvrant à d’autres rivages, tels que la Géorgie et les îles Balinaises…. A ces deux voix qui se connaissent si bien, viendront s’ajouter percussions et autres instruments à bourdons, et surtout les interventions électro-acoustiques d’Alban de Tournadre. Les paysages sonores et les improvisations plongeront le spectateur dans l’univers onirique et animiste de Berezko. Txantxangorri se veut une invitation à l’imaginaire, un voyage ailé par cette langue millénaire qu’est l’euskara… _Ce spectacle est soutenu par la DRAC, la région Occitanie, le département Haute- Garonne,la ville de Toulouse et la ville d’Hendaye._ ### Plus d’infos [Compte Facebook du duo Berezko ](https://www.facebook.com/Berezko-1395518537419009/) [Écouter sur soundclound le duo Berezko](https://soundcloud.com/berezko/udaberri) //www.youtube.com/embed/Ez_jauLMgig ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 20 Août à 17h et 19h, au Jardin du musée Georges-Labit * Durée : entre 30 et 40 min par représentation * L’organisation et l’accueil du public se feront dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Gratuit

Culture

Jardin du musée Georges-Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00